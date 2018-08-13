你们不要我们要：安大略省希望维多利亚市政府转让首任加拿大总理麦克唐纳的雕像

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安省进步保守党议长：麦克唐纳的留下的记忆和遗产不应在仓库里蒙尘。拆除雕像并不能抹掉过去。

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作为与原住民和解的举措之一，BC省维多利亚市上个星期拆除了市政府门前的麦克唐纳雕像。安大略省政府官员与维多利亚市政府联系，希望获得这座雕像，为它“提供一个新家”。

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麦克唐纳（John A.Macdonald，1815-1891）是加拿大首任和第三任总理、加拿大联邦的缔造者之一。他也曾担任维多利亚市议员。但他的一些关于原住民的言论和政策也在后世引起争议，例如原住民住宿学校制度。维多利亚市促进与原住民和解的“城市家庭”组织首先提出移走麦克唐纳雕像，上个星期四，维多利亚市议会投票通过了这个决定。雕像在周末被包裹起来运往一个仓库。

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代表卡尔顿选区的医院加玛利（Goldie Ghamari）说，维多利亚市的决定让她震惊，“这是趋于疯狂的政治正确”。她还说，1867年是另一个时代，我们不应该仅仅用我们今天拥有的知识去评判我们的国父。

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安省进步保守党议长史密斯（Todd Smith）上星期给维多利亚市长写信，表示安大略省希望得到麦克唐纳的雕像，并愿意自付运费。

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不过当CBC记者与维多利亚市政府联系时，市长赫尔普斯（Lisa Helps）的办公室表示他们无意转赠或转卖雕像。

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（RCI with CBC News，John Rieti）

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