加拿大政府撤换非法入境问题特别小组的负责人

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加拿大政府处理非法越境潮的特别小组有了一个新的负责人：政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）。此前的小组长是交通部长加尔诺（Marc Garneau）

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勒布朗在上个月的内阁改组中刚刚从渔业与海洋部长改任政府间事务部长，同时负责北方事务和国内贸易。这个职位是所有内阁部长中和各省政府直接打交道最多的。而处理越境问题也需要和有关省份加强沟通。

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安大略省是接待越境难民申请人的压力最大的省份之一。该省儿童与社会社区服务部长麦克劳德（Lisa MacLeod）一方面对联邦政府出台的最新措施只是换将表示失望，另一方面，她也表示期待与勒布朗合作。麦克劳德出生在新斯科舍省，算是勒布朗的老乡。她希望相同的成长背景能够让彼此沟通更加顺畅。

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根据加拿大皇家骑警提供的数据，今年从年初到7月中旬共有11000多人越过加美边境。最近几个月来越境人数有所减少。

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（RCI with CBC News，Peter Zimonjic ）

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