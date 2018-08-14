保守党议员批评特鲁多 “极端多元文化主义” 引争议

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马克西姆·伯尼尔 （Maxime Bernier ）是加拿大保守党的联邦议员，来自魁北克省，在上一次保守党领袖竞选中，他是最热门候选人之一，但最后被德鲁·谢尔 （Andrew Scheer）击败，未能成为保守党的领袖。

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这个星期，伯尼尔抨击加拿大总理特鲁多现在实行的政策是 “极端多元文化主义”，引出不小的争议，伯尼尔警告说， “更多” 的多样化正在导致少数族裔各自聚居，并在培养一种依赖政府的文化。

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Maxime Bernier (Justin Tang/Canadian Press)

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“极端多元文化主义”

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加拿大广播公司报道说，上周日，马克西姆·伯尼尔发送了一系列推文，针对的是加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau），称 “多样化” 有可能会破坏加拿大的社会凝聚力。

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伯尼尔发推文说，特鲁多的 “极端多元文化主义” 和对多元化的崇拜，将把我们分成几个 “部落”，除了对渥太华政府的依赖外，这些 “部落” 的共同点越来越少。

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他还写道，让那些拒绝接受西方基本价值观（如自由、平等、宽容和开放）的人生活在我们中间，并不能使我们变得强大；那些拒绝融入我们的社会、只希望生活在自己族裔聚居区的人不会使我们的社会变得强大。

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遭抨击

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一些社交媒体评论员谴责他的推文是种族主义和仇外心理。

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保守党领袖谢尔的发言人布鲁克·哈尔森（Brock Harrison）告诉加拿大广播公司，保守党注重所有加拿大人的贡献，无论他们的种族或民族起源是什么。

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哈尔森说，加拿大是由来自世界各地的人建成的，人们来到这里，享受我们国家提供的自由、繁荣和平等。保守党将继续承认和注重来自不同背景的人们对加拿大的贡献，这些人民丰富了我们的历史，我们的社会。

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伯尼尔后续推文

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星期一，马克西姆·伯尼尔又发布了一则后续推文，他声明说，他并不是在批评多样化，而是在批评加拿大还要 “更加多样化”。

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他发推文说， 加拿大一直是一个多元化的国家，我热爱这个加拿大。但无限度的多样化将会导致没有核心的身份，这一身份将不再存在。

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“加拿大的成功来自多样化”

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加拿大总理特鲁多长期以来一直是文化多元的推动者。

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特鲁多在 2015 年上任后不久表示，他经常重复这一信息，加拿大人都知道，多元化是我们的力量，加拿大在文化、政治、经济方面取得的成功，就是 因为我们的多元性。

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保守党来自安大略省的议员艾琳·奥图尔（Erin O’Toole）也对伯尼尔的评论提出质疑。

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奥图尔称，保守党一直有着解决种族和族裔障碍的强大传统， 加拿大的 “多元文化法” （ The Multiculturalism Act ）是1988年由前保守党总理布莱恩·马尔罗尼（Brian Mulroney）的政府提出通过的，保守党里有着不同文化背景的联邦议员。

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奥图尔发推文说，今天我们的国家确实面临挑战，但说挑战是因为 ”多元化“ 造成的，与我们的过去和现在脱节。

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