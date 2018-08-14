David Zalubowski/The Associated Press

安省大麻法规细则：19岁+网售+私家店

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 14 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最大省份安大略省新上台的保守党政府推出大麻合法化规则细节，推翻了原来韦恩自由党政府在2020年设立150个政府经营大麻零售店的计划，改成把原来由安大略省政府下属的酒精饮料专卖店经营的大麻零售店特许牌照全部私有化、由私营商店进行经营。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

零售店私有化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于这些私营大麻零售店的经营者需要经过背景审查、雇员培训、特许证审批等一系列步骤，在2019年4月份之前不可能开始运营，所以从今年10月17日大麻合法化后到明年春天这半年的时间里，安大略省民众如果想合法的购买大麻，只能通过网购的方式从政府经营的大麻销售网站Ontario Cannabis Store (OCS)购买。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在大麻销售渠道走上正轨后，安大略省政府将继续负责网上大麻销售和面向大麻零售商店的大麻批发销售，而私营公司则负责经营实体大麻零售店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府财政厅长Vic Fedeli和司法厅长 Caroline Mulroney在星期一举行的记者会上公布了安大略省落实联邦大麻合法化法案的实施细则，强调安大略省的大麻合法化进程要始终把保证公共安全和取缔大麻黑市放在首位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Christopher Katsarov/Canadian Press

打败黑市

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省财政厅长Vic Fedeli还表示，安大略省政府不会经营实体大麻零售店，但会与私营公司合作、以建立安全可靠的大麻零售系统去取代非法大麻黑市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府还准备实行连锁店销售的大麻合法来源认证标识制度，以确保消费者购买的是合法、有质量保证的大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省规定必须年满19岁才能购买、吸食或种植大麻；禁止任何人在工作场所和公共场所吸食大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

确保安全

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省财政厅长Vic Fedeli强调说，任何向未满19岁的年轻人出售大麻的商店，哪怕只有一次，一经发现会被立即吊销大麻销售特许牌照。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府还会在年底之前给省内各个市镇政府一次选择机会，可以拒绝在其辖区范围内设立大麻实体销售店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，安大略省政府表示目前在省内一些城市经营大麻零售生意的商店属于非法经营，应该停止。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

熟悉所谓“灰市”大麻问题的司法界人士建议，那些在大麻合法化之前在加拿大一些城市涌现的大麻零售店的店主们最好重视安大略省政府发出的警告，先停止销售大麻，然后作为奉公守法的商家去申请明年开始经营的大麻零售店特许经营牌照。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大麻行业厂商的组织加拿大大麻理事会Cannabis Council of Canada对安大略省政府上述大麻合法化实施细则表示欢迎，认为这有助于合法的大麻行业打败非法黑市大麻业，而且有助于减轻纳税人的负担。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sean Kilpatrick/Canadian Press

质疑声音

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但一些熟悉灰市和黑市大麻销售情况的业内人士认为，习惯用现金在街头巷尾买点大麻的人很可能不愿意上政府网站去网购大麻、嫌麻烦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位经常在街头购买黑市大麻的安省男子表示，他已经习惯了打个电话大麻就送过来的黑市方式，改变这个习惯可能还真不容易。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Guerres d'enchères immobilières à Montréal : pas de bulle, mais beaucoup d'ébullition

RCI | English

Where are you and where have you been? Google knows!

RCI | Español

La selva, negra y moderna

العربية | RCI

هل تمتد الأزمة المالية التركية إلى دول أُخرى؟

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大