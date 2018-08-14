安省大麻法规细则：19岁+网售+私家店

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加拿大最大省份安大略省新上台的保守党政府推出大麻合法化规则细节，推翻了原来韦恩自由党政府在2020年设立150个政府经营大麻零售店的计划，改成把原来由安大略省政府下属的酒精饮料专卖店经营的大麻零售店特许牌照全部私有化、由私营商店进行经营。

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零售店私有化

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由于这些私营大麻零售店的经营者需要经过背景审查、雇员培训、特许证审批等一系列步骤，在2019年4月份之前不可能开始运营，所以从今年10月17日大麻合法化后到明年春天这半年的时间里，安大略省民众如果想合法的购买大麻，只能通过网购的方式从政府经营的大麻销售网站Ontario Cannabis Store (OCS)购买。

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在大麻销售渠道走上正轨后，安大略省政府将继续负责网上大麻销售和面向大麻零售商店的大麻批发销售，而私营公司则负责经营实体大麻零售店。

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安大略省政府财政厅长Vic Fedeli和司法厅长 Caroline Mulroney在星期一举行的记者会上公布了安大略省落实联邦大麻合法化法案的实施细则，强调安大略省的大麻合法化进程要始终把保证公共安全和取缔大麻黑市放在首位。

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打败黑市

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安省财政厅长Vic Fedeli还表示，安大略省政府不会经营实体大麻零售店，但会与私营公司合作、以建立安全可靠的大麻零售系统去取代非法大麻黑市。

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安大略省政府还准备实行连锁店销售的大麻合法来源认证标识制度，以确保消费者购买的是合法、有质量保证的大麻。

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安大略省规定必须年满19岁才能购买、吸食或种植大麻；禁止任何人在工作场所和公共场所吸食大麻。

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确保安全

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安省财政厅长Vic Fedeli强调说，任何向未满19岁的年轻人出售大麻的商店，哪怕只有一次，一经发现会被立即吊销大麻销售特许牌照。

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安大略省政府还会在年底之前给省内各个市镇政府一次选择机会，可以拒绝在其辖区范围内设立大麻实体销售店。

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此外，安大略省政府表示目前在省内一些城市经营大麻零售生意的商店属于非法经营，应该停止。

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熟悉所谓“灰市”大麻问题的司法界人士建议，那些在大麻合法化之前在加拿大一些城市涌现的大麻零售店的店主们最好重视安大略省政府发出的警告，先停止销售大麻，然后作为奉公守法的商家去申请明年开始经营的大麻零售店特许经营牌照。

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大麻行业厂商的组织加拿大大麻理事会Cannabis Council of Canada对安大略省政府上述大麻合法化实施细则表示欢迎，认为这有助于合法的大麻行业打败非法黑市大麻业，而且有助于减轻纳税人的负担。

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质疑声音

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但一些熟悉灰市和黑市大麻销售情况的业内人士认为，习惯用现金在街头巷尾买点大麻的人很可能不愿意上政府网站去网购大麻、嫌麻烦。

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一位经常在街头购买黑市大麻的安省男子表示，他已经习惯了打个电话大麻就送过来的黑市方式，改变这个习惯可能还真不容易。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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