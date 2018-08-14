加拿大派军队去BC省帮助扑灭林火

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在加拿大不列颠哥伦比亚省森林火灾越来越严重、导致成千上万居民被迫疏散的情况下，加拿大联邦政府应BC省政府的请求，决定派遣2百名军人和飞机前往该省帮助扑灭林火的工作。

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当这些加拿大军人抵达林火地区后，他们将接受不列颠哥伦比亚省森林火灾事务局的指挥、负责巡逻监控已经受到控制的森林火灾地区。加拿大军方飞机则将帮助运送救火人员、设备、物资前往新出现的林火区，并帮助把边远地区的民众从火灾地区撤离。

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到星期一为止，已经有3400名灭火队员在不列颠哥伦比亚省与约6百处森林火灾奋战，其中包括来自加拿大全国许多地区和世界一些国家的救火队员。

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到目前为止，不列颠哥伦比亚省已经有2876平方公里的森林被林火焚毁，3100百人被迫疏散。

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