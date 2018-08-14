加东省份和美国新英格兰地区州长召开年会，强调合作

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第42届加拿大东部地区省长和美国新英格兰地区州长讨论会正在佛蒙特州召开。今年的会议不可避免地被笼罩在白宫贸易政策的阴影下，与会者因此格外热情地强调省与州加强合作的重要性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长库亚尔（Philippe Couillard）和佛蒙特州长斯科特（Phil Scott）在讨论会的第一天（8月12日） 会晤并发表联合声明，宣布将加强两地的经贸纽带。魁北克省是佛蒙特州的第一大外国贸易伙伴。该州有17000个工作岗位依赖与该省及加拿大其他地区的贸易。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯科特说，特朗普对加拿大总理特鲁多的评论是无礼的。“这也许是他的谈判方法，但这种方法我不会用。”不过他也表示，他不认为总统的说话方式是完全针对加拿大的。“他说自己国家的事时也是这样。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为东部州长省长讨论会这样的活动在今天的贸易大环境下更加重要。“我们管不了总统说什么，但是我们能管我们自己说的和做的。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯科特属于共和党。他和库亚尔都马上要面临选举。魁北克省选将在10月1日举行。斯科特的考验则是在11月6日的美国中期选举。佛蒙特是在中期选举时选出州长的美国36个州之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加东省长和美国新英格兰州长讨论会旨在加强跨境贸易往来。自四十多年前开始，已历经八届美国总统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada