外国廉价钢材涌入的威胁：加拿大拟采取特别措施保护本国工业

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加拿大政府可能对七类进口钢材产品征收高关税或设立进口限额，首先从今天开始进行公开咨询，为期十五天。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大关税法中，有一章是关于特殊情况下的紧急保护措施的。它允许加拿大联邦政府先实施关税，再进行调查。这部分条款过去从未被使用过。但是现在，加拿大政府为了阻止外国廉价钢材涌入加拿大市场，已经准备好要利用这个法律武器。

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加拿大财长莫诺（Bill Morneau）星期二宣布，加拿大政府准备对七类进口钢材产品采取特别措施，为此从今天开始进行为期十五天的公开咨询。这七类产品是：

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钢板

混凝土用钢筋

能源管道

热轧薄钢板

彩涂钢

不锈钢丝

线材

莫诺星期二在汉密尔顿的一家钢铁厂召开新闻发布会。他说，美国今年春季开始对外国钢材征收的高额关税“造成了特殊情况”。加拿大现在面临外国廉价钢材大量涌入的威胁，必须采取特殊措施来保护加拿大钢铁工业和工人。这些措施不是针对某个国家，而是针对特定的产品类别，目的是保证市场的稳定。

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CBC记者Janyce McGregor报道说，加拿大政府可以实施的保护措施包括征收附加税或设立进口限额，也可以二者结合。按照世界贸易组织的规定，世贸成员国只有在特殊情况下才能采取这类措施来保护本国工业。

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十五天咨询期后，联邦政府就可以对上述七类进口产品征收附加税或设立进口限额，然后再通过加拿大国际贸易法庭进行调查和听证。法庭在完成调查后，可能支持政府的决定，也可能推翻它。

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加拿大国际贸易法庭在今年春季下达的一项裁决中说，有足够迹象显示中国、韩国和越南向加拿大倾销钢材，损害或可能损害加拿大本国工业。

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特别保护措施需要考虑周详

无论是征收附加税还是设立进口限额，都需要进行周密的计算和政策设计。力度不够大的话，起不到保护本国工业和市场的作用。保护过了头的话，加拿大制造业可能会面临钢材短缺，那也是会扰乱市场和威胁就业率的。

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莫诺说，政府希望在公开咨询期间听到每个人的意见，以便更全面地了解关税实施后果的复杂性。加拿大也为此征询了盟国的意见。

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欧盟上个月已经开始采取同类措施，对23类进口钢材产品设立进口限额。如果某一类产品的进口数量超出欧盟在过去三年中对这种产品的平均进口量的话，超出部分需交纳25%关税。

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美国政府担心外国钢材通过加拿大进入美国市场。加拿大实施特殊保护措施，也是为了告诉美国：“看，我们把住了外国钢材进入美国的后门。”

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加拿大政府在今年4月份已经拨款加强打击外国钢铝材“转运”，并且扩大加拿大边境服务署权限，让该机构可以对进口公司和进口商品价格进行更深入的调查。

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（RCI with CBC News，Janyce McGregor）

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