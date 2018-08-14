多伦多市议会被腰斩：安大略省政府成功通过有关法案

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安大略省议会星期二（8月14日）下午投票通过了“更好地方政府法”，把多伦多市选区从47个减少到25个，这意味着在10月22日的市选后，多伦多市议员的人数将减少一半还多。

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安省议会反对党指责这项法案破坏民主。但是提出该法案的进步保守党在议会占多数，尽管没有得到反对党的支持，法案仍在夏季休会前顺利通过。

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多伦多市长托利（John Tory）和大部分市议员反对这项法案。市议会将在今后几天召开紧急会议，讨论是否将向法庭提出诉讼。第13选区的候选人Rocco Achampong已经向法庭申请阻止该法实施的强制令，一位法官将在8月31日审理他的申请。

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安省议会在通过这项法案后进入夏季休会。议员们直到9月24日才会返回。

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（RCI with CBC News）

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