沈二： 阚家伟导演，首先谢谢您来接受我们的采访。您是第一次来蒙特利尔吗？你对这个城市的印象怎么样？

阚家伟： 是第一次来。最大的心声就是，空气很好。所有人都很有笑容很热情。这个给我一个很好的印象。还有很多很美的建筑物。街上有很多很有特色的建筑物，走在街上很舒服。

我第二天来的时候跟我的同事我们一直走，走了4个小时。就是走路，我们也不认得路，就是这样一直走。走了两个小时从酒店去，又两个小时回来。最大想法就是，呼吸多一点这边的空气。

我们觉得这边的空气很清新。这个是真的。因为我们在香港这个城市里边很很难得有这个机会可以感受这样的空气。另外这边的天气也很好，有点凉风，又有一点温暖，太阳也不是很热，所以我们就觉得，反正也不认识这个地方，就这样去走吧。走了4、5个小时。

沈二： 那很厉害，4个小时是很长时间。蒙特利尔特别受艺术家的喜爱。它不是像多伦多或者温哥华有很多现代东西。

阚家伟：也不给说自己是什么艺术家。我觉得所有。在城市里面生活的人来到这里都会很喜欢吧，因为都感受到一个节奏，一个生活的节奏。每一个也都是人都有笑容，不是说慢，是正常。人应该是最舒服的状态去干活。

沈二： 《大师兄》这个电影是来参加“Fantasia”电影节，翻译成中文就是奇幻电影节。《大师兄》这个电影怎么会想起来参加这么一个电影节呢？

阚家伟：其实是一刚好有个机会以为我们公司发行主管，Angela 她觉得我跟这个戏应该除了香港和国内的观众，国外的观众也会有兴趣，因为我们的主演是甄子丹，他在世界各地有很多的粉丝。而且这个戏的题材很正面。

他觉得可以把这个戏介绍给香港、国内、或者说亚州以外的地区去感受一下，看一下亚洲的电影，香港的电影。可以了解一下香港现在的年轻人或者香港的教育制度到底是怎么样的。（了解香港）发生什么事情？有什么话题？有什么好看的？