甄子丹主演的2018新片《大师兄》本月将在全球上映。这一次的蒙特利尔Fantasia（奇幻）电影节上，《大师兄》作为闭幕影片也来参展。
《大师兄》的导演阚家伟先生在出席了首映式后的第二天，应加拿大国际广播的邀请来到了位于蒙特利尔的演播室，接受了沈二的采访。
文字/采访/视频/设计/制作 - 沈二
沈二： 阚家伟导演，首先谢谢您来接受我们的采访。您是第一次来蒙特利尔吗？你对这个城市的印象怎么样？
阚家伟： 是第一次来。最大的心声就是，空气很好。所有人都很有笑容很热情。这个给我一个很好的印象。还有很多很美的建筑物。街上有很多很有特色的建筑物，走在街上很舒服。
我第二天来的时候跟我的同事我们一直走，走了4个小时。就是走路，我们也不认得路，就是这样一直走。走了两个小时从酒店去，又两个小时回来。最大想法就是，呼吸多一点这边的空气。
我们觉得这边的空气很清新。这个是真的。因为我们在香港这个城市里边很很难得有这个机会可以感受这样的空气。另外这边的天气也很好，有点凉风，又有一点温暖，太阳也不是很热，所以我们就觉得，反正也不认识这个地方，就这样去走吧。走了4、5个小时。
沈二： 那很厉害，4个小时是很长时间。蒙特利尔特别受艺术家的喜爱。它不是像多伦多或者温哥华有很多现代东西。
阚家伟：也不给说自己是什么艺术家。我觉得所有。在城市里面生活的人来到这里都会很喜欢吧，因为都感受到一个节奏，一个生活的节奏。每一个也都是人都有笑容，不是说慢，是正常。人应该是最舒服的状态去干活。
沈二： 《大师兄》这个电影是来参加“Fantasia”电影节，翻译成中文就是奇幻电影节。《大师兄》这个电影怎么会想起来参加这么一个电影节呢？
阚家伟：其实是一刚好有个机会以为我们公司发行主管，Angela 她觉得我跟这个戏应该除了香港和国内的观众，国外的观众也会有兴趣，因为我们的主演是甄子丹，他在世界各地有很多的粉丝。而且这个戏的题材很正面。
他觉得可以把这个戏介绍给香港、国内、或者说亚州以外的地区去感受一下，看一下亚洲的电影，香港的电影。可以了解一下香港现在的年轻人或者香港的教育制度到底是怎么样的。（了解香港）发生什么事情？有什么话题？有什么好看的？
沈二： 《大师兄》这个电影的构思是比较有想法。它实际上把功夫片和现在比较流行的校园片结合在一起。开始是这么一个想法吗？
阚家伟：其实也不是这个想法。其实这个戏。我说远一点吧，一开始，我们监制甄子丹先生跟王晶先生合作《追龙》。无论是口碑还是商业都取得挺成功的成绩。他们在聊下一个项目的时候。甄子丹先生觉得《追龙》比较灰暗，题材或选题上有一些黑暗。他就想拍一个正面一点。而且他想用一些新的演员，他也看到现在香港电影圈后面上来的新演员不多，老面孔比较多。他觉得把故事背景确定在一个学校最能表达他想表达的东西。
他确定这个题材后，就和另一个监制王晶导演说找我去拍。然后我们开始想一个剧本。那时候还没有什么内容，就只是说（这几个元素），甄子丹、学校、新的演员。我们就慢慢去跟我的编剧好友一起去创作这个剧本吧。
你问到的问题也挺好，就是怎么把他的动作放到这个剧本里面呢。这个是我们也想得很久。跟他沟通讨论得很久。现在出来效果我觉得挺好。
《大师兄》肯定要满足一些动作片粉丝。这个戏我们在创作上，和甄子丹先生沟通的时候，他比较注意的就是故事的意义。故事要表达出来的一些观众看完了，会不会有一些被感染正能量。最低限度也要他们在电影90分钟里开心。他们感受到这个世界还是美好的。这个是我们最低的要求。
大一点要求就是希望大家可以看过去以后，有困难都觉得要用正面的态度去面对。但是这个电影你说在戏场上，我对王晶导演和甄子丹先生都是一个非常尊敬的心态。其实这个戏不是一个主流的题材。最简单的做法，因为有甄子丹，就拍一个警察，拍一个打戏，打得好看就肯定是最容易去做。但是这个戏，他们要求先把意义做好，丹哥也是监制。他认为要表达的意义有了，但是他也要表达得好看、有趣，才是现在观众想要的东西。
把道理很明白地说出来，很有人都是这样做，但是他（甄子丹）想把道理说得有趣。这就是我们一直追求的。观众感受到一些道理，也要看得开心才可以。
"了解香港现在的年轻人或者教育制度到底是怎么样的? 发生什么事情？有什么话题？有什么好看的？ "
沈二： 你刚才讲到实际上是现在香港电影在追求变化的方面之一吧。香港电影曾经有自己很辉煌的时代。比如说我小的时候那个时候香港电影几乎占据了大陆的大部分市场。
那么现在香港的电影从你的角度来说你有什么自己的看法？香港电影应该怎么样寻求突破？
阚家伟：我觉得也不是说突破吧。怎么把我们前辈流传下来东西，新的一代人去把它保留把它继续。其实以前没有国内的市场，我们也拍一些比较本土的（电影），香港现在也有很多本土的电影。但是投资大一点的肯定需要国内的市场。所以你问我什么是突破吧？就是拍一个香港口味的电影，但在国内也得到认可。香港的电影，两边的观众都喜欢。
其实我觉得如果你的电影技术好，国内观众也会认可。因为国内观众是很成熟的。他们会看韩国片、泰国片，每一个票房都很好。其实内容够好，你不必说就是拍给国内观众看的。如果电影够好，他们会买票来看。关键是在自己把这个作品做好。
当然我们也会看国内的市场，我们也很努力。目标集中，把目标放在电影本身上就是就是最好的方法。我们的前辈每一个都是很厉害的，现在也是很厉害，他们给我们拍电影经验。看看他们拍过的电影和现在的电影，你也会学到很多东西。如果你跟他们合作过，他们在现场，你看到他们怎么去拍戏也会学到更多的东西。把他们这些宝贵的东西我们把它保留，比如说香港人拍电影可能是（脑子）转得比较快。
沈二： 香港效率高，说题材的话，我觉得香港导演什么题材好象都能够去拍，然后能够把一个题材做好。
阚家伟：香港以外的地方最受欢迎的（香港电影），如果说是动作片，没人说不是吧。香港的动作演员和动作导演我觉得都是一流的，可以一直保留下来。作为作为一个我们宝贵的经验，去把它发扬光大。利用我们的优点继续去拍好的电影。
沈二： 阚导在香港电影圈里摸爬滚打已经很多年了，一路过来从副导演在做到导演。是不是所有的在电影圈里做的人都有最后做导演的想法呢？
阚家伟：怎么说呢，我觉得，也是我和电影圈的朋友认为的吧，其实每一个部门的人都是负责的那一个部分的导演。比如说，我是负责衣服的，我应该是从导演的方向去想。我是负责美术和道景的，都应该一个导演的身份去想。每一个人都有做导演的能力。
他们进了电影圈，接触了不同的部门，不同种类的电影。肯定说都会想当导演。
沈二： 还有还有问题就是因为我看你拍过不同题材不同类型的电影。你有没有自己最喜欢的类型和最想去尝试的（电影）类型？
阚家伟：最想去尝试的就是写实，反映真实一面电影，但是你问我有没有想拍的电影，我觉得一个类型的电影我都喜欢。每一个类型的电影，即使同一个类型的电影，不同的剧本不同人演出来，也是另外一个不同的东西。
没有说我今天要拍这些，我只是喜欢拍这些。因为尤其是我们，就从则说从电影圈最低的位置慢慢上来的，我们跟我们跟过很多导演，也学到很多东西。有机会的话什么类型的电影都去拍。你说我最想拍的就是最真实，人的反应都是最真实的。
沈二： 其实我个人也是很喜欢香港的一些个人化比较强的小电影吧。这些电影实际上拍的很好。
阚家伟：其实最令香港人骄傲的地方是什么类型的导演都有很厉害。每一个导演他们都有自己的想法，他们拍出来的东西都不一样。八十年代、七十年代拍出来的片子也非常好看。我觉得香港人适合拍一些小品吧。香港人（脑子）转得很快，就是说你刚才说很有效率，香港人可以拍电影变化很大。不是导演一个人，是所有人都可以一起应付。
这可能是我们电影工业特色。电影圈就是香港社会的缩影。香港所有行业其实都是这样。所以每一个香港人都是这样去干活。
沈二：阚导下面一个电影，或者说你在筹划的电影有吗？或者说有没有计划？
阚家伟：可能第一次拍古装片吧。题材现在还没想到。跟公司在商量可能是一个古装吧，但是演员题材还没想。他们认为你以前的戏都是时装，现在试一下古装吧。也能学到更多东西。
沈二： 我相信这个古装剧对你也是一个新的挑战。
阚家伟：肯定想试一下，肯定是我不太会的世界，但也可以学。
沈二： 那么祝愿你这个下一个电影给也能拍得成功拍得好看。
阚家伟：谢谢。谢谢。
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