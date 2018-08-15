BC森林火灾恶化空气质量危及居民健康

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省今年严重的森林火灾正在从三方面影响BC省的经济和生活。

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森林火灾

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首先是森林火灾让一些城镇的居民失去家园、被迫疏散，不少住宅和建筑物被焚毁；其次是森林火灾焚毁大面积森林和植被，这降低了森林在生态系统中发挥的防止水土流失、净化空气、将二氧化碳转化为氧气的能力；第三是漫天林火产生的烟雾严重损害了不列颠哥伦比亚省居民呼吸的空气质量，特别是在人口密集的温哥华市和BC省南部、中部等内陆地区。

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星期二，不列颠哥伦比亚省6百处森林火灾产生的烟雾把该省大部分地区的空气质量健康指数推升到高风险水平，这意味着居民们应该减少户外活动的强度。

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空气质量

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比如，温哥华的空气质量健康指数达到8的高危水平，Kamloops是7，维多利亚是4，而Wiliams Lake和Quesnel地区到了爆棚10+的危险水平。

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加拿大气象局对不列颠哥伦比亚省中南部大部分地区发布了空气质量特别通知，告诫有健康问题的居民注意采取自我保护措施以减少空气质量差带来的健康风险。

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不列颠哥伦比亚省北部地区的Fraser Lake镇镇长Dwayne Lindstrom在接受加拿大广播公司采访时说，星期二森林火灾产生的烟雾让白天变成了夜晚，下午3点半街上的路灯就亮了，大白天街上能见度之低是他过去几十年在Fraser Lake镇的生活中没有见过的事情。

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Fraser Lake镇已经接到林火疏散的预警通知，在接到疏散命令时所有居民要立刻撤离。

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所以对Fraser Lake镇居民来说，与会焚毁他们家园的森林火灾相比烟雾就不算什么问题了。

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救灾

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应不列颠哥伦比亚省政府的请求，加拿大联邦政府星期一宣布派遣2百名加拿大军人奔赴不列颠哥伦比亚省参加林火救灾工作。

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到星期一为止，已经有3400名灭火队员在不列颠哥伦比亚省与约6百处森林火灾进行奋战，其中包括来自加拿大全国许多地区和世界一些国家的救火队员。

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加拿大气象局预告说，本星期前几天风力较低、也没有降雨天气，难以驱散聚集在城市上空的森林火灾烟雾；而且每天中午和下午阳光暴晒产生的雾霾还会加重森林火灾烟尘污染的问题。

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自我保护

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根据气象机构的预测，不列颠哥伦比亚省南部最早的有风天气是星期四，那时西风天气会让温哥华和附近地区的烟雾问题得到缓解。

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卫生专家们建议不列颠哥伦比亚省居民、特别是那些年老体弱和有呼吸系统、心血管系统疾病的人尽量呆在室内，最好是呆在有空调和有空气过滤系统的室内；不要开窗户，因为室外的空气质量更差；如果家里没有空调，最好到有空调的公共图书馆、购物中心、娱乐设施暂时渡过难关。

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RCI with Mike Laanela · CBC News

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