埃德蒙顿警方不再为住宅单一警报出警

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加拿大联邦警察在西部省份阿尔伯塔省的警队证实，从今年7月13日开始，不再为住宅或商家警报系统的单一警报出动警力；因为这样的单一警报浪费了大量警力资源。

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皇家骑警阿尔伯塔警队指出，过去经验显示，由多个传感器组成的住宅或商家安全警报系统如果只是一个传感器被触发而发出警报，这样的警报基本上是虚假警报；因为如果不法分子偷入民宅或商家，一般会触发多个传感器、而不会只是一个传感器。

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阿尔伯塔省埃德蒙顿市警方对2016年住宅或商家警报系统发出的“有人闯入”警报的分析显示，这些警报中有96%是虚惊

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不过，在阿尔伯塔省的加拿大皇家骑警仍将对胁迫事件、劫持事件、玻璃被砸、家庭暴力、自动提款机ATM警报、和经过验证的住宅或商家警报系统发出的警报作出回应，特别是工作时间内在学校或金融机构发出的任何警报会让皇家骑警立刻做出反应。

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