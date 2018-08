ISIS虽败仍有大量忠粉、包括西方国家公民

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

曾经占据伊拉克三分之一领土并建立“哈里发伊斯兰国”的ISIS虽然已经被打垮,但最新的联合国报告显示,有约3万ISIS战士仍然在伊拉克和叙利亚活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些人或者在叙利亚ISIS控制地区公开活动、或者是在伊拉克的城乡地区转为地下活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾经有不少西方国家公民源源不断前来伊拉克和叙利亚参加ISIS圣战,包括一些加拿大公民。现在新来这里的西方国家公民数量已经下降到几乎为零,但那些已经在伊拉克和叙利亚的西方国家ISIS战士回国的速度并不快、而且已经回到西方国家的ISIS人员对该国的安全构成威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了ISIS之外,老牌恐怖集团基地组织也重新站稳脚跟,专家们认为这两个恐怖组织都在酝酿对西方国家掀起新的恐怖袭击浪潮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ISIS在阿富汗、利比亚、东南亚和非洲西部地区有大量支持者,而基地组织在索马里、也门、南亚地区和非洲的萨赫勒地区有很大的影响力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada