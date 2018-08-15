多伦多市议员人数从 47 减到 25，蒙特利尔和温哥华有市议员多少人？

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加拿大安大略省议会通过法案，在今年10月 22日的多伦多市选之前，把多伦多市议员的人数从47人一下子减少到25人。

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周二（8月14日）下午，安省议会投票通过了由新上任的进步保守党政府提交的 “更好的地方政府法案”（Better Local Government Act），也称为第5号法案，把多伦多市选的选区从 47个减到 25个，也就是说，今年市选，选民们将投票推选 25 名市议员。

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消息一出，在全国引起不小震动，估计一些机构臃肿的城市都会考虑一下自己的“前途”。

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安省省长道格·福特 （Doug Ford）在安大略省议会表示，民众们要的是一个更小的政府，一个能正常运转的多伦多市，能建造公交系统的多伦多市。

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安省政府负责市政事务的部长史蒂夫·克拉克 （Steve Clark）说，多伦多市精简机构，可以减少官僚和浪费。

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安省省长道格·福特 （Doug Ford）/ (Chris Young/The Canadian Press)

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蒙特利尔和温哥华有多少市议员？

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多伦多是加拿大的第一大城市，那第二大城市蒙特利尔和第三大城市温哥华有多少市议员呢？

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蒙特利尔虽然人口比多伦多少，但机构更臃肿，每次市选，市民要选出65人，包括蒙特利尔的市长、18位自治市的市长，再加上46位市议员。

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温哥华的结构最精简利落，只有市长加上 10 位市议员。

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