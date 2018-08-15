Photo : Radio-Canada/Gian-Paolo Mendoza

野火加剧：BC 全省进入紧急状态

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 15 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在加拿大的不列颠哥伦比亚省 （BC），省政府宣布全省进入紧急状态，目前全省范围内有多达 560 多处野火在燃烧，成千上万的居民已经接到了疏散令。

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Photo : Service de lutte aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique

星期三（8月15日）上午，BC省公共安全部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth）作出了这一宣布。

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他在一份声明中说，预计野火还会增加，保证公众安全是我们的首要任务，宣布紧急状态，是为了确保不列颠哥伦比亚省能够获得所需要的所有资源。

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紧急状态 14

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一旦发布，紧急状态的最初有效期为14天，但可以根据需要予以延长或撤销。

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紧急状态令将可以确保联邦、省和地方协调资源的使用，保护公众。

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省公共安全部长迈克·法恩沃思还表示，采取这一步骤，将进一步确保我们能够保护公众、财产和基础设施，并有利于消防行动。

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天气继续干燥

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 (B.C. Wildfire Service)

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近日来，由野火产生的烟雾笼罩着全省，BC省的疏散命令已经扩大到北部和中部地区。

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天气预报说炎热干燥的天气条件将会继续，而且部分地区存在着雷暴风险。上个周末，闪电在 BC 省触发了 150 处林火。

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BC省森林、土地、自然资源部长道格·唐纳森 （ Doug Donaldson）说 ，野火是难以预测的，我们正在寻求额外的资源，以保证民众和社区的安全。

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他还说，我们要求不列颠哥伦比亚省的居民人尽所能，遵守所有关于点火的禁令和规定，以防止人为火灾。

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奇怪的日子’

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星期二，位于乔治王子城 （ Prince George）西部的Bulkley Nechako地区区政府又签署了3项新的撤离令， BC省目前火势最凶的野火在这个地区。

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在当地的一个湖畔社区，数百名居民平时都是依靠渡轮往返，现在渡轮全天运营，让人们能够平安脱离险境。

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当地一个小城市的市长 Dwayne Lindstrom 告诉加拿大广播公司，他在这里生活了几十年，没见过这样的情况。

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Dwayne Lindstrom (Andrew Kurjata/CBC)

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他说，由于大火的烟雾和灰烬，当地的天空都变红了，下午3:30 就已经变暗，能见度很低，路灯开了，居民开车打着灯，小心翼翼。

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他说，这可能是我一生中度过的感觉最奇怪的日子。

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在全省范围内的许多地区，朦胧或烟雾缭绕的日子已经持续了数天甚至数周，包括大温哥华地区和菲沙河谷，星期三上午空气质量健康指数在1-10的标尺上被评为9，就是说对健康危险很大。

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当地的官员已经发出警报，警告健康状况不佳的人留在室内，避免剧烈运动。

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BC省的野火数据

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Photo : La Presse canadienne/Melissa Renwick

截至到8月14日：

  • BC全省共有 566 处正在燃烧的野火；
  • 3,372 名消防队员在参加全省的灭火行动；
  • 消防队员中包括来自阿尔伯塔省、新不伦瑞克省、西北地区、魁北克省、萨斯喀彻温省的外省消防员，同时还有来自澳大利亚、墨西哥和新西兰的消防员；
  • 自 4月1日以来，BC省的消防队员已经参与了对近 1,800 场野火的灭火行动。
  • 其中超过 400 场野火是人为引起的。

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