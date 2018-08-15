蒙特利尔房地产的中国买主大幅度增长

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大多数在魁北克省蒙特利尔地区买房子的外国人过去多年来一直是来自欧洲和北非的法语国家以及美国。但是越来越多的中国人加入了他们的行列。

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Radio-Canada记者Jean-Michel Leprince采访了两位蒙市房地产经纪。其中一位是华人，今年只有24岁的路易。他刚刚陪几个客户看完房子。他说，他们感兴趣的是房子附近有没有好学校，最吸引他们的主要是这里的生活质量。他们选择蒙特利尔，一方面是因为这是一个有两种语言的城市，另一个因素是房价。

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安格物业蒙特利尔的老板Patrice Groleau 说，华人客户是一个少有的会挑经纪人族裔的群体。他们只愿意跟同胞打交道，而且最好是还有家人在国内的经纪人。

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记者在报道中举出一组来自胡润报告的统计数字：中国富人当中，64%想移民，66% 想在国外买房子，83%希望子女在国外受教育。这对Groleau和路易等人来说，意味着中国客户的爆炸式增长。

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蒙特利尔市中心的公寓最受欢迎。路易说，他们的选择标准之一是靠近麦吉尔大学或康考迪亚大学。

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Groleau说，和大温、大多的华人买主不同的是，在蒙特利尔买房子的中国人一般是会住下的。至于房地产泡沫，他认为蒙特利尔相对来说有更大的回旋余地。房地产过热时，联邦政府的干预政策首先在温哥华实施，然后是多伦多，接下来才轮到魁北克省。

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（RCI with Radio-Canada，Jean-Michel Leprince）

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