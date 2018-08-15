越境申请难民的人数6月份以后重新回升

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加拿大移民部公布的数字显示，徒步越过加美边境的难民申请人7月份增加了将近23%。此前两个月越境人数呈下降趋势。

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加拿大移民部长办公室表示，有关部门已经估计到7月份越境者会增加，因为去年的越境潮高峰就是在7月份。

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2018年4月以来的越境人数 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 4月：2560人 5月：1869人 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 6月： 1263人 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 7月：1634人

去年7月有3100多人越境，最多的时候一天就来了540多人。他们中的绝大部分越境后进入魁北克省。

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反对党对联邦政府的应对措施表示不满。保守党移民事务评论员伦佩尔（Michelle Rempel）在接受Globe and Mail记者采访时说，越境人数再度上升是因为政府的应对措施不力。自由党政府在接收越境者的费用上欠加拿大人一个交代。

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上个月的内阁改组后新增 “边境安全部长”，由前多伦多警察局长比尔.布莱尔（Bill Blair）担任。上个星期，非法入境问题特别小组的负责人被从交通部长加尔诺（Marc Garneau）换成了政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）。

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新民主党移民事务评论员关慧贞抱怨说，总共有四位部长在处理越境问题，但就是不知道谁是负责的，

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（RCI with Globe and Mail, Michelle Zilio）

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