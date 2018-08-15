加拿大政府计划设立联邦法定假日纪念原住民寄宿生

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加拿大政府将遵照“真相与和解委员会”的建议，设立一个联邦法定假日来纪念原住民寄宿学校的受害者和幸存者。有关官员正在就具体日期征求原住民的意见。目前被考虑的日期包括6月21日和9月30日。

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加拿大真相与和解委员会在经过六年的调查后，发现当年在原住民寄宿学校中许多学生受到精神折磨，肉体折磨甚至性侵。大约六千名学生在校期间因营养不良或疾病死亡。

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原住民寄宿学校制度自1880年左右开始实行。最后一所原住民寄宿学校关闭于1996年。大约有15万原住民儿童上过寄宿学校。加拿大政府在2008年向原住民做出正式道歉。

联邦假日只在联邦劳工法管辖下的机构和企业实行。各省可以自行决定是否实行，也可自行设立其他法定假日。例如，6月24日只有在魁北克省才是法定假日。而11月11日的纪念日属于联邦法定假日，安大略省和魁北克省都没有把这一天设为假日。

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联邦法定假日目前有9个：元旦，圣周五（即复活节前的星期五），维多利亚日，国庆节，劳动节，感恩节，纪念日，圣诞节和节礼日（即圣诞节翌日）。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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