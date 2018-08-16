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加拿大房价回升但市场走向仍扑朔迷离

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 16 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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7月份加拿大全国平均房价比去年同期上升了1%，达到48万1千5百加元；这是今年以来加拿大平均房价第一次出现上升。

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房市回暖

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房屋销售量虽然仍然比去年同期少了1.3%，但保持了过去三个月中房屋销售量回升的势头。

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Seth Wenig/Associated Press

加拿大五大商业银行之一的蒙特利尔银行首席经济师Doug Porter认为，目前加拿大的房地产市场属于经济学家们所谓的“金色时光Goldilocks”，通俗地说就是不让中央银行和联邦政府金融决策者担心的房地产市场，既不太热、又不太冷，至少目前情况是这样。

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加拿大房地产经纪人协会星期三表示，7月份加拿大平均房价的上升，显示联邦政府今年初开始实行严格房贷发放的措施虽然仍在限制不少想购买房产的加拿大人的购房能力，但其效力已经开始减弱。

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今年上半年加拿大房地产市场出现的降温情况被认为是联邦政府严格控制房贷发放措施的结果。

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严控房贷失去效力？

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从今年一月份开始，向加拿大商业银行申请购房贷款的人必须通过银行的压力测试，也就是用高出现行浮动房贷利率两个百分点的利率测试房贷申请者还本付息的能力。这一压力测试措施让不少准备购房的加拿大人或者是得不到想要的贷款额度而不得不购买较小的房子、或者是干脆得不到银行房贷。

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结果是加拿大温哥华和多伦多地区连续多年每年两位数的房价上涨幅度不见了，房价疯狂上涨的局面明显冷却。

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Lars Hagberg/Canadian Press

有冷有热

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不过，加拿大十个省份的房地产市场仍然有很大的不平衡。过去一年中房价上升幅度最大的是安大略省，房价上升了8.5%，居第二位的新布伦瑞克省上升了5.9%，第三位的魁北克省的房价上升了3.6%。表现最差的三个省份的情况是是阿尔伯塔省房价过去一年下降了2.8%，爱德华王子岛省房价下降1.2%，而不列颠哥伦比亚省的房价下滑了0.4%。

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如果从城市来看，大温哥华地区房地产市场的平均房价上升了6.7%，渥太华上升了7.2%，蒙特利尔上升了5.7%，而多伦多地区过去一年的平均房价下滑了0.6%。

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加拿大的房地产市场多年来一直是加拿大经济的主要发动机之一，创造了大量就业机会、贡献了不少GDP。但大温哥华地区和大多伦多地区连年疯涨的房地产价格不但让想在大城市居住的普通家庭买不起房、租不起房，而且让购买了住房的许多加拿大人成了债台高筑的房奴。

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前景不明朗

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加拿大中央银行近年来既担心房地产市场泡沫破裂会给加拿大经济带来巨大冲击，又担心房价持续上升进一步加重加拿大人的债务负担、甚至会会引爆加拿大的债务危机。

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现在加拿大房地产市场趋于冷却虽然让加拿大中央银行放心了一些，但美国经济强劲的发展势头带来的美联储加息压力和美加关税贸易战带来的通货膨胀压力都让加拿大中央银行积极考虑提高加拿大的利息率。而银行加息和物价上升都会进一步削弱加拿大人的购房能力、降低加拿大人的债务负担能力。

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RCI with Don Pittis、 Pete Evans · CBC News

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