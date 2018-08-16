警方要求严控药片成型机以对付毒品泛滥问题

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加拿大自由党联邦政府新任命的负责减少犯罪问题的部长Bill Blair在加拿大城市警察总监联合会年会上表示，联邦政府会认真考虑各地警方负责人提出的严格监控药片成型机的建议。

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加拿大主要城市的警方负责人要求联邦政府采取措施加强对进口药片成型机的公司和个人的审查和监控；因为近年来破获的毒品团伙犯罪案件显示，药片成型机被犯罪集团用来把芬太尼等毒品粉末加工成药片或胶囊后出售。

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加拿大城市警察总监们认为，联邦政府2017年修改通过的控制毒品法案只要求对进口的药片成型机进行注册，这是远远不够的；应该要求对购买这些药片成型机的公司和个人进行严格的背景审查，并要求其对购买药片成型机的用途做出详细说明。

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统计数字显示，2017年加拿大有3987人死于鸦片类毒品过量，其中四分之三毒品过量死者服用的是芬太尼或含有芬太尼的毒品。

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RCI with The Canadian Press、 CBC News

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