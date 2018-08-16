Ryan Remiorz/Canadian Press

贸易战：Metro超市也可能不得不涨价

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 16 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大超市连锁店巨头之一的Metro Inc.公司首席执行官Eric La Fleche表示，公司正面临供货商要求提高供货价格的压力，虽然公司会尽最大努力保持商品价格的竞争力，但在美国和加拿大关税贸易战的环境下，消费者要做好面对食品价格上升的准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国特朗普政府对加拿大进入美国市场的钢铁和铝材产品征收惩罚性关税的情况下，加拿大自由党联邦政府在7月1日开始对来自美国的等额商品征收报复性关税，包括酸奶、橙汁等食品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Metro Inc.公司首席执行官Eric La Fleche说，公司方面会仔细研究供货商提高供货价格的要求，如果提价的要求合乎情理而且是整个行业的提价，则超市连锁店公司也没有太多的选择、只能接受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了来自供货商的提价压力之外，安大略省政府从今年1月份起把最低工资大幅度提高到每小时14加元也给超市连锁店行业带来运营成本增加的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了超市连锁店公司之外，加拿大一些使用铝制易拉罐作为包装材料的食品生产公司，比如生产罐头食品的Campbell Company of Canada公司和一些生产碳酸饮料的公司也已经表示不得不考虑提高产品价格，以抵消美加关税贸易战带来的成本上升压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Aleksandra Sagan · The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Élections générales au Québec : possible de voter par la poste si vous êtes à l’extérieur de la province

RCI | English

The story of piracy and of one of the greatest pirates in history

RCI | Español

Divergencias entre el gobierno de Canadá y los movimientos sociales en torno a Venezuela

العربية | RCI

كيبيك : غلاف مالي لدعم الشركات المتضررة من الحمائية الأمريكية

Radio-Canada.ca CBC.ca
L'ONU juge que le Canada a violé les droits d'une immigrante sans papiersUn homme attaqué par un requin à Cape CodLes syndicats d'Air France ne veulent pas d'un patron canadienLa presse américaine dénonce la « guerre contre les médias » du président TrumpLe Venezuela demande l'aide du Pérou pour retrouver des personnes « liées à l'attentat »L'Allemagne autorise un « troisième genre » sur les certificats de naissanceL'ex-recteur de l'Université Laval touche toujours son plein salairePLQ et économie : un mandat contrasté en deux tempsLe syndrome de l’oeil sec en hausse chez les jeunes CanadiensLe cancer forcera le péquiste Sylvain Roy à s'absenter de la campagne électorale
Police blame synthetic marijuana after dozens overdose at Connecticut parkIf you thought this year was hot, wait until you hear about the global warming 'hiatus' that's about to endFate of ex-Trump aide Manafort in jury's hands — and same could be said of Mueller's Russia probeBuilding consensus on sex education may be a 'fool's errand,' researcher saysIf the world ate the USDA-recommended diet, there wouldn't be enough land to grow itTroubled Parliamentary Protective Service in financial dispute with MountiesWhen it comes to medical cannabis claims, what's legitimate?By the numbers: The Humboldt Broncos GoFundMeAndrew Scheer joins caucus members in condemning Bernier's 'identity politics''I feel really blessed': B.C. Little Leaguer heading to World Series
我是新媒体创立人系列
难民与加拿大