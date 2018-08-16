贸易战：Metro超市也可能不得不涨价

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加拿大超市连锁店巨头之一的Metro Inc.公司首席执行官Eric La Fleche表示，公司正面临供货商要求提高供货价格的压力，虽然公司会尽最大努力保持商品价格的竞争力，但在美国和加拿大关税贸易战的环境下，消费者要做好面对食品价格上升的准备。

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在美国特朗普政府对加拿大进入美国市场的钢铁和铝材产品征收惩罚性关税的情况下，加拿大自由党联邦政府在7月1日开始对来自美国的等额商品征收报复性关税，包括酸奶、橙汁等食品。

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Metro Inc.公司首席执行官Eric La Fleche说，公司方面会仔细研究供货商提高供货价格的要求，如果提价的要求合乎情理而且是整个行业的提价，则超市连锁店公司也没有太多的选择、只能接受。

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除了来自供货商的提价压力之外，安大略省政府从今年1月份起把最低工资大幅度提高到每小时14加元也给超市连锁店行业带来运营成本增加的问题。

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除了超市连锁店公司之外，加拿大一些使用铝制易拉罐作为包装材料的食品生产公司，比如生产罐头食品的Campbell Company of Canada公司和一些生产碳酸饮料的公司也已经表示不得不考虑提高产品价格，以抵消美加关税贸易战带来的成本上升压力。

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RCI with Aleksandra Sagan · The Canadian Press、CBC News

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