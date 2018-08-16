魁北克省一男子偷警车, 开了 170 公里被抓

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加拿大魁北克省的警方逮捕了一名男子，该男子偷了一辆警车，而且还开了一个多小时。

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加拿大广播公司报道说，星期四（8月16日）凌晨 5 点多，魁北克警察局（The Sûreté du Québec, SQ）接到报警，说有人试图在偷一辆停在路边的警车，当时有警报响起，地点在位于魁北克市以东的 Boischatel 小镇。

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当警察赶到时，发现一名男子已经砸破了一辆标有 SQ 标志的警察巡逻车的车窗，驾着车飞速开走。

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魁北克省警察局的警察，加上魁北克市的警察和其他城市的警察，试图拦截嫌犯，但却没有成功。

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(Radio-Canada)

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早上 7 点之前，这名嫌犯终于停了下来，停在位于 40 号高速公路旁的一家餐馆的停车场，警察在现场将他逮捕，他驾驶的行程大约有 170 公里。

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加拿大广播公司报道说，警方在逮捕该男子后，立即把他送往医院接受精神评估。

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