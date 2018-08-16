今年夏天热？以后的年头会更热

这几年的夏天热，确实，过去 4 年是有记录以来全球最热的 4 个年头。
加拿大广播公司报道说，记录显示，2017 年已经是全球气温连续第 41 年高于 20 世纪的平均水平，2016 年是气温最高记录的保持者，而 2018 年的全球气温很可能也会创下个什么纪录。
(Arnd Wiegmann/Reuters)
今后 4 年要更热
不过，一项新的研究显示，地球现在实际上是处在一个全球变暖的 “暂停期”，而这一 “暂停期” 即将结束了，根据一个新的预测模型，在未来 4 年内，已经在变暖的地球还要变得 “更暖”。
Nature Communications paper 的主要作者、英国南安普顿大学 （University of Southampton）海洋与地球科学教授 Florian Sevellec 说，二氧化碳浓度上升导致地球温度上升。
然而，地球的自然周期，包括厄尔尼诺和拉尼娜等天气现象，也会影响全球气温。
虽然地球大气中的二氧化碳含量一直在增加，但太平洋的厄尔尼诺 ENSO 等自然循环比正常温度更低，抵消了全球气温升高的影响。
Florian Sevellec 教授说，虽然地球似乎已经 “发烧” 了近十年，但实际上其自然周期一直处于 “冷却” 阶段，这种情况吗上就要变量，冷却期将过去，全球气温会进一步提升。
地球的自然变异
John Fyfe 是加拿大环境与气候变化部（Environment and Climate Change Canada）气候模拟与分析加拿大中心 （ Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis ）的高级研究员，这位科学家表示，有多个因素在发挥作用，但主要因素是地球自身的自然变异。
谈到上述这项新研究，John Fyfe 表示，我对这个结论并不感到惊讶，这主要是由于地球内部的变异，而原来我们却期望能摆脱它。
专家们说，这并不意味着我们能更好地预测，或断定，这是一个全球性的变化，随着地球继续变暖，热浪、极寒等极端天气条件发生的机率要越来越多。
(Yves Herman/Reuters)
另外，全球变暖也并不意味着地球上的每个地区都会均匀地变暖，有些地区可能比正常情况要更冷，有些地区要更热，但每年哪些地区冷，哪些地区热，又不总是一样。
总之，这是一个整体趋势，整个地球的温度随着时间的推移而上升。
(Ben Birchall/Associated Press)
（RCI with Nicole Mortillaro/CBC）
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