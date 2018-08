今年夏天热？以后的年头会更热

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这几年的夏天热,确实,过去 4 年是有记录以来全球最热的 4 个年头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说,记录显示,2017 年已经是全球气温连续第 41 年高于 20 世纪的平均水平,2016 年是气温最高记录的保持者,而 2018 年的全球气温很可能也会创下个什么纪录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Arnd Wiegmann/Reuters)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今后 4 年要更热

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,一项新的研究显示,地球现在实际上是处在一个全球变暖的 “暂停期”,而这一 “暂停期” 即将结束了,根据一个新的预测模型,在未来 4 年内,已经在变暖的地球还要变得 “更暖”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nature Communications paper 的主要作者、英国南安普顿大学 (University of Southampton)海洋与地球科学教授 Florian Sevellec 说,二氧化碳浓度上升导致地球温度上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而,地球的自然周期,包括厄尔尼诺和拉尼娜等天气现象,也会影响全球气温。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然地球大气中的二氧化碳含量一直在增加,但太平洋的厄尔尼诺 ENSO 等自然循环比正常温度更低,抵消了全球气温升高的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Florian Sevellec 教授说,虽然地球似乎已经 “发烧” 了近十年,但实际上其自然周期一直处于 “冷却” 阶段,这种情况吗上就要变量,冷却期将过去,全球气温会进一步提升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

地球的自然变异

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

John Fyfe 是加拿大环境与气候变化部(Environment and Climate Change Canada)气候模拟与分析加拿大中心 ( Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis )的高级研究员,这位科学家表示,有多个因素在发挥作用,但主要因素是地球自身的自然变异。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谈到上述这项新研究,John Fyfe 表示,我对这个结论并不感到惊讶,这主要是由于地球内部的变异,而原来我们却期望能摆脱它。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说,这并不意味着我们能更好地预测,或断定,这是一个全球性的变化,随着地球继续变暖,热浪、极寒等极端天气条件发生的机率要越来越多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Yves Herman/Reuters)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外,全球变暖也并不意味着地球上的每个地区都会均匀地变暖,有些地区可能比正常情况要更冷,有些地区要更热,但每年哪些地区冷,哪些地区热,又不总是一样。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总之,这是一个整体趋势,整个地球的温度随着时间的推移而上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(Ben Birchall/Associated Press)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(RCI with Nicole Mortillaro/CBC)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada