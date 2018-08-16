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今年夏天热？以后的年头会更热

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期四 16 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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这几年的夏天热，确实，过去 4 年是有记录以来全球最热的 4 个年头。

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加拿大广播公司报道说，记录显示，2017 年已经是全球气温连续第 41 年高于 20 世纪的平均水平，2016 年是气温最高记录的保持者，而 2018 年的全球气温很可能也会创下个什么纪录。

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(Arnd Wiegmann/Reuters)

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今后 4 年要更热

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不过，一项新的研究显示，地球现在实际上是处在一个全球变暖的  “暂停期”，而这一 “暂停期” 即将结束了，根据一个新的预测模型，在未来 4 年内，已经在变暖的地球还要变得 “更暖”。

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Nature Communications paper 的主要作者、英国南安普顿大学 （University of Southampton）海洋与地球科学教授 Florian Sevellec 说，二氧化碳浓度上升导致地球温度上升。

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然而，地球的自然周期，包括厄尔尼诺和拉尼娜等天气现象，也会影响全球气温。

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虽然地球大气中的二氧化碳含量一直在增加，但太平洋的厄尔尼诺 ENSO  等自然循环比正常温度更低，抵消了全球气温升高的影响。

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Florian Sevellec 教授说，虽然地球似乎已经 “发烧” 了近十年，但实际上其自然周期一直处于  “冷却”  阶段，这种情况吗上就要变量，冷却期将过去，全球气温会进一步提升。

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地球的自然变异

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John Fyfe 是加拿大环境与气候变化部（Environment and Climate Change Canada）气候模拟与分析加拿大中心 （ Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis ）的高级研究员，这位科学家表示，有多个因素在发挥作用，但主要因素是地球自身的自然变异。

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谈到上述这项新研究，John Fyfe  表示，我对这个结论并不感到惊讶，这主要是由于地球内部的变异，而原来我们却期望能摆脱它。

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专家们说，这并不意味着我们能更好地预测，或断定，这是一个全球性的变化，随着地球继续变暖，热浪、极寒等极端天气条件发生的机率要越来越多。

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(Yves Herman/Reuters)

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另外，全球变暖也并不意味着地球上的每个地区都会均匀地变暖，有些地区可能比正常情况要更冷，有些地区要更热，但每年哪些地区冷，哪些地区热，又不总是一样。

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总之，这是一个整体趋势，整个地球的温度随着时间的推移而上升。

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 (Ben Birchall/Associated Press)

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（RCI with Nicole Mortillaro/CBC）

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