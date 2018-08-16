多伦多又发生一起枪击案，一男子死亡

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星期三（8月15日）夜里，多伦多又发生一起开车射击案，造成一名男子死亡。

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加拿大广播公司报道说，警方在周三晚上23:30左右接到报警，枪击地点在多伦多 区位于 Martin Grove Road 和 John Garland Boulevard 大道附近的一个购物商场，那里人们听到一串枪声。

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警方称，他们赶到现场后，发现了一名中弹倒地的 30 多岁男子，该男子在被送到医院后死亡。

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警方表示，正在寻找一辆银色的汽车，并要求目击者提供信息。

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开车射击案增加

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多伦多警察局的 Ron Taverner 告诉加拿大广播公司，多伦多开车射击案的增加 “非常令人不安 ，很多情况下枪击犯用的是租的或偷的汽车，在开枪后立即离开现场”。

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他补充说，星期二在同一地区已经发生了一起枪击案，有一名男子受伤。警方正在调查这两起枪击案之间是否有联系。

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根据多伦多警察局的数据，2018 年截至到 8月 12日，多伦多已经发生 249 起枪击案，30 人丧生。

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