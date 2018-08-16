(Amnesty International Canada)

加拿大政府三年来营救巴达维的努力：沙特大怒之前发生的事

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 16 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大外交部本月初在推特上呼吁沙特阿拉伯释放两名女权活动人士后，勃然大怒的沙特政府立刻宣布了一系列报复措施。反对党和一些评论人士因此责怪加拿大政府不该搞“推特外交”，而是应该采取其他更温和、更低调的方式。但是一份被记者通过信息公开法查出的备忘录显示，加拿大政府在发表推文以前，已经温和低调地努力了两年多。如果加上前一届联邦政府的活动，这段时间还要更长。

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两届政府的努力是为了一个共同的目的：争取沙特博客作者拉伊夫.巴达维的获释。他被指控在网上侮辱伊斯兰教，并因此在2014年被判十年徒刑和一千鞭刑。他本来会在20个星期中每周五在清真寺前当众接受50下鞭打，但因国际社会的强烈反应和他的健康问题，鞭刑只在2015年1月9日执行了一次就暂停至今。

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前任外长迪翁 (CP/Sean Kilpatrick)

CBC记者Evan Dyer报道说，2015年12月17日，刚刚宣誓就职的加拿大外长迪翁（Stéphane Dion）和来访的沙特外长在渥太华举行会晤。那份备忘录就是他的助手为准备这次会晤写给他的，上面列出了会晤的目的和话题，并提供了相关背景知识。巴达维一案被列在贸易话题之前，叙利亚战争和沙特在也门军事行动之后。

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当时自由党政府刚上台六个星期。此后的两年半里，迪翁和后来接替他的弗里兰德以及其他官员多次向沙特提出巴达维案，有时是在公开访问时，有时是在私下场合。今年四月份，总理特鲁多在和沙特国王举行电话会谈时也曾为巴达维说情。

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保守党政府的措辞更激烈

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在沙特接二连三地宣布报复措施后，保守党议员批评政府措辞不当，处理方式有问题。但这不过是在尽反对党给执政党挑刺儿的责任而已。因为保守党当政时，在巴达维一案上措辞更为激烈。

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2015年1月，巴达维第一次接受鞭刑之际，哈珀政府的“宗教自由特使”贝奈特（Andrew Bennett）发表声明说，每周50鞭、在清真寺外当众执行的鞭刑是“对人的尊严的粗暴践踏，……，是非人的，对一个希望加入国际大家庭的社会来说是不体面的”。

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巴达维的妻子为他的获释四处奔走。(AP Photo/Christian Lutz)

当时的外长贝尔德（John Baird）也在推特上发声，称巴达维遭受的刑罚是对人类尊严的践踏，并表示尽管他不是加拿大公民，但加拿大政府将继续就此事表明立场。

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巴达维的法律顾问、前加拿大司法部长考特勒（Irwin Cotler）说，两届加拿大政府、本届政府的两任外长都为巴达维的获释做出了不间断的、直接的和“非推特的”的外交努力。

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本届政府的营救工作成与败

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2016年9月，特鲁多访华归来一个多星期后，被中国政府指控间谍罪名并被关押两年多的加拿大公民凯文.加勒特（Kevin Garrett）获释回到加拿大。他在当年的感恩节发表声明，感谢两任加拿大总理及其团队、外长和所有曾为他和妻子平安归来努力的人。

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加勒特和妻子在温哥华机场重逢（Garrett family)

同一个月，被伊朗关押三个多月的蒙特利尔康考迪亚大学社会学教授霍玛.胡德法（Homa Hoodfar）也获释回到加拿大。胡德法是伊朗裔加拿大公民，她被指控与敌对政府合作危害伊朗国家安全。

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2017年8月，被朝鲜以颠覆罪名判处终身劳教的韩裔加拿大牧师林铉洙获释回国。加拿大政府为此和朝鲜多次谈判。朝鲜要求加拿大派驻大使，未果。朝鲜同意释放林铉洙后，加拿大立刻派出总理国家安全顾问、外交部官员和医生乘专机前往日本横田美军基地，然后从那里飞往朝鲜接人。

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但是，2016年4月和6月，在菲律宾被绑架的加拿大公民约翰.里兹戴尔（John Ridsdel）和罗伯特.霍尔（Robert Hall）先后被绑匪杀害。

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另外，巴达维目前仍在狱中服刑，恢复执行鞭刑的威胁每一年都被提出。加拿大两届政府的三年努力，换来的只是本月初他姐姐萨玛尔.巴达维的突然被捕。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer

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