BC省绿党要求省政府仿效新西兰禁止外国人在该省买房

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新西兰国会星期三（8月15日）通过禁止外国人买房的法案后，BC省绿党领袖安德鲁.韦弗（Andrew Weaver）立刻建议省政府也推出类似法律，禁止外国人在BC省买房。但是BC省政府表示，已经对外国人炒房采取了措施，而且这些措施已经看到了成效。

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实际上韦弗过去也提出过这个建议。他说，外国资金涌入大温房地产市场炒高了房价，大家都知道问题出在哪里。现在就是需要有胆识的领导和强有力的政策。

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BC省已经在大温实行被称为外国人购房税的15%房地产转让税。但是韦弗认为现行法规还是让外国炒房者有漏洞可钻。例如他们可以通过信托基金或与人合伙的方式购房。

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BC省财政部长卡萝尔.詹姆斯（Carole James）说，向外国人征收房地产转让税的政策已经开始见效。最新数据显示高端住宅的外国买主在减少。

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（RCI with CBC News， Liam Britten）

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新西兰政府立法禁止外国人买房，仅澳大利亚人和新加坡人例外

新西兰国会星期三（8月15日）通过了《海外投资法修正案》。这项法律禁止外国人在新西兰买房，只有澳大利亚人和新加坡人因与新西兰有自由贸易协议可以例外。这项被称为“外国人购房禁令”的法律是一年前上台的新西兰工党政府的竞选承诺之一。

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统计数字显示，外国买主在新西兰全国仅占3%，但是在最大城市奥克兰的市中心占到22%，超过五分之一。在奥克兰地区盛传中国富人高价买房挤走本地买主的说法。

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只要拥有新西兰永久居留权，即使没有入籍，也不在禁令范围内。因此新移民买房不会受到新法影响。

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新西兰助理财政部长帕克（David Parker）在众议院辩论中说，以公平的价格购房是新西兰人与生俱来的权利，新西兰人不应该被富裕的外国买主挤走。

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奥克兰的房价近年来飙升，在个人收入中所占比例在全世界名列前茅。根据新西兰房地产研究所公布的数据，奥克兰的房价中位数为83万5千新西兰元（相当于71万6千加元）。而新西兰全国的平均房价中位数是55万新西兰元（相当于47万3千加元）。

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（RCI with AP, Chinese Herald）

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