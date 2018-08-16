加拿大新斯科舍省一家农场在枫糖浆被沙特禁运后获得国内外热心人帮助

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沙特阿拉伯政府上星期宣布对加拿大实行报复措施时，新斯科舍省Lake Paul的农场主安娜.哈钦森（Anna Hutchinson）已经为把枫糖浆出口到沙特努力了一年多：办手续，见官员，设计新的包装和标签，把所有说明翻译成阿拉伯语。就在万事就绪，第一批900公升枫糖浆就要装船时，她接到了沙特买主通知她禁运的电话。

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虽然对方没有把话说死，但是哈钦森在接受CBC记者Brett Ruskin采访时说，她的农场不大，没有多少可以周转余地，耗不起。这批枫糖浆的标签都是按沙特的要求设计的，而且译成了阿拉伯语，没办法转卖给加拿大的商店。

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她愁坏了。这已经是农场今年第二次遇到麻烦。第一次是加美关税战，她的枫糖浆因此一下子就比美国产的贵了10%。

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众人热心帮忙

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CBC对哈钦森的采访在上个星期五播出后，她家的电话开始不停地响，同时电邮也没闲着。都是要买她家枫糖浆的。买主大多是加拿大人，但也有些人来自阿联酋，印度，约旦，哥斯达黎加，甚至中国。有的买主只买一罐，但也有人要一百罐，说要留着当今年圣诞节的礼物。许多人说他们是为了帮助和支持小企业。

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到了星期天。九百公升写着阿拉伯语标签的枫糖浆全部卖光了。

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（RCI with CBC News, Brett Ruskin ）

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