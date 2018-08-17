逃离天价房租：有多伦多人选择以船为家

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多娜·克雷顿（Donna Creighton）是多伦多的一位退休小学教师，退休的时候，她面临着一个艰难的选择。

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她在北约克拥有一栋联排别墅，自己也很喜欢，但生活在城市中不断上涨的成本, 意味着需要用另一份工作来补充自己的养老金收入，才足够支付日常账单和抵押贷款。

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克雷顿说，退休的现实就是你的收入大幅减少……这个时候，我突然看到了一个广告，在出售游艇。

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尽管自己没有任何开船的经验，但克雷顿成了一个以船为家的人，在大多伦多，大约有150 个在船上定居的家庭。

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多娜·克雷顿（Donna Creighton）/ (James Morrison/CBC)

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以船为家开支低

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现在，多娜·克雷顿把游艇码头 Bluffers Park Marina 称为家，常年住在一艘游艇上，她说，夏季的开支每月大约 850 加元，冬季每月 950 加元。

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另外，每年的保险费用 700加元，惊人的便宜，这就是生活在码头的必需开支。

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克雷顿表示，我鼓励大家接受这种生活方式，多伦多的生活成本涨得简直是失控了。

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另一个家庭

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多娜·克雷顿并不是唯一一个放弃传统生活，选择更实惠生活方式的人。

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奴塔尔-斯罗恩（Nuttall-Sloane）一家也是这样的一个家庭，他们拥有一艘长47 英尺，含两卧室的船只，夏天他们把船停在多伦多岛码头（Toronto Island Marina ），冬季停在海港前，每个月的开支大约 2,000 加元。

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奴塔尔-斯罗恩（Nuttall-Sloane）一家 / (James Morrison/CBC)

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奴塔尔-斯罗恩夫妇都是非常喜欢水的人，两人曾经在全球范围内乘坐过各种船只进行冒险旅行，他们的计划是有一天与他们的小儿子 Strummer 一起驾船环游世界。

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他们承认，毫无疑问，这是一个人对 “生活方式的选择”，不过，换到他们头上，他们绝不会去用船来换一套高层的公寓。

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多伦多房地产委员局的最新数据显示，多伦多市中心两卧室公寓的每月租金现在平均为2,930加元。

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在船上生活还有其他一些优势，船不是房子，不需要缴纳房产税。

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“有些人乐在其中”

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当然，生活在水面上会带来许多独特的挑战，有的能预期，有很多则是意外的。

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奴塔尔-斯罗恩夫妇说，有的日子可能会觉得很难，特别是如果你刚刚开始学习开船，肯定经常出错，遇到问题不知如何解决。

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他们补充说，过一两年后，有些人会厌倦这种生活方式，但有些人会乐在其中。

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多娜·克雷顿也深有同感。

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她说，以船为生，要学会解决各种问题，不过船主们经常在一起交流经验，大家有一种强烈的社区意识。

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尽管生活方式不传统，尽管存在着各种困难，但多娜·克雷顿和奴塔尔-斯罗恩夫妇都表示，他们不会放弃水上的生活。

奴塔尔-斯罗恩夫妇的儿子 Strummer / (James Morrison/CBC)

奴塔尔-斯罗恩夫妇补充说，生活在船上，我们生活变得非常简化，没有过多的积累物品。

而且，对我们来说，我们的儿子通过在船上生活所获得的体验和能力，远比生活在公寓里要多得多，这让我们感到很高兴和满足。

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