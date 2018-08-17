周末网络广播（2018年8月17-19日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 17 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, August 17, 2018

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本周报道精选

安省大麻法规细则（方华）

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（Sean Kilpatrick/Canadian Press）

加拿大最大省份安大略省新上台的保守党政府推出大麻合法化规则细节，推翻了原来韦恩自由党政府在2020年设立150个政府经营大麻零售店的计划，改成把原来由安大略省政府下属的酒精饮料专卖店经营的大麻零售店特许牌照全部私有化、由私营商店进行经营。

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保守党议员批评特鲁多“极端多元文化主义” 引争议（赵黎）

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（Radio-Canada/Virginie Gagnon-Leduc）

马克西姆·伯尼尔 （Maxime Bernier ）是加拿大保守党的联邦议员，来自魁北克省，在上一次保守党领袖竞选中，他是最热门候选人之一，但最后被德鲁·谢尔 （Andrew Scheer）击败，未能成为保守党的领袖。这个星期，伯尼尔抨击加拿大总理特鲁多现在实行的政策是  “极端多元文化主义”，引出不小的争议。

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 BC森林火灾恶化空气质量危及居民健康（方华）

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星期二早晨 Vancouver 的 False Creek 地区 （Tina Lovgreen/CBC）

加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省今年严重的森林火灾正在从三方面影响BC省的经济和生活。首先是森林火灾让一些城镇的居民失去家园、被迫疏散，不少住宅和建筑物被焚毁；其次是森林火灾焚毁大面积森林和植被，这降低了森林在生态系统中发挥的防止水土流失、净化空气、将二氧化碳转化为氧气的能力；第三是漫天林火产生的烟雾严重损害了不列颠哥伦比亚省居民呼吸的空气质量，特别是在人口密集的温哥华市和BC省南部、中部等内陆地区。

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逃离天价房租：有多伦多人选择以船为生（赵黎）

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(James Morrison/CBC)

多娜·克雷顿（Donna Creighton）是一位退休小学教师，退休的时候，她面临着一个艰难的选择。她在北约克拥有一栋联排别墅，自己也很喜欢，但生活在城市中不断上涨的成本, 意味着需要用另一份工作来补充自己的养老金收入，才足够支付抵押贷款。有一天，她看到了一个出售游艇的广告。

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