大多数税务核查员认为国税局偏向有钱人

由政府雇员专业人士工会Professional Institute of the Public Service of Canada (PIPSC)出资进行的国税局员工民意调查显示,1700多名税务核查员和专业税务人员每十个人中就有9人认为,“公司企业和有钱人比普通加拿大人容易逃税避税”。

上述参加民意调查的国税局专业税务人员中有80%认为,现行税务法规提供的免税额度、退税额度和税法中存在的税收漏洞更容易让有钱人和公司企业受益,而不是让普通加拿大人受惠。

45%接受这次民意调查的国税局税务人员认为国税局的工作受到来自政治层面的干扰。

这一民意调查是今年2月20日到3月6日通过网上回答问题的方式进行的,一共对11599名国税局专业人员发出了网上匿名调查问卷,有2170人回答了问卷中的问题,比例是19%。

在收集到上述2170份回答完问题的问卷后,民意调查分析人员把其中429份国税局电脑技术部门人员填写的问卷分出来;只对剩下的1741份直接参与税务审查和查税工作的专业人员的问卷进行了分析,这些国税局雇员有管理人员、税务核查人员、经济师、统计师和精算师。

这些国税局专业人员一般负责大型公司企业或富豪纳税人的税务核查工作,而不负责普通老百姓或小企业的查税工作。

换句话说,没有比这些专业人员更了解加拿大国税局是怎样核实处理大公司企业和富豪们的收入和税收钱数的。这些国税局专业税务人员的看法等于是证实了普通加拿大人多年来就有的税收系统对老百姓严、对有钱人松的印象。

RCI with Dean Beeby · CBC News

