不收管理费的投资基金开始出现

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虽然在投资者的抱怨、电子技术的发展和竞争的压力下，加拿大银行和金融公司提供的投资产品的管理费不断下降，但完全不收取管理费投资基金的出现还是新鲜事。

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加拿大知名的投资理财公司Fidelity Investments在上个星期宣布，推出两个管理费为零的投资基金，一个是美国股市投资基金，一个是全球股市投资基金。

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这个星期四，多伦多的理财投资公司Wealthsimple推出让客户可以利用该公司的电子平台免费买卖股票的优惠。

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目前加拿大商业银行为客户提供的网上股票买卖交易平台对每次股票交易收取9.99加元的费用。

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加拿大注册投资理财顾问Noel D’Souza认为，虽然降低投资基金管理费对消费者来说是好事，但当理财公司提供免费理财产品时，投资者应该搞清楚的一个问题是，该理财公司从哪里赚钱呢？

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天下没有免费的午餐，理财公司不是慈善组织。

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专家们认为，一般来说，提供若干免费服务的商业公司的目的是吸引客户；一些服务虽然免费，但客户入门后可能会购买公司提供的其他付费产品和服务。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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