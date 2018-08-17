Tesla怒告安省提前取消其客户购车补贴

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知名的电动汽车生产商Tesla在加拿大的分公司Tesla Canada向法庭控告安大略省政府的歧视性政策让其商业利益受到极大损害。

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加拿大安大略省福特保守党政府上台后不久就在7月中旬宣布，取消原来自由党政府实行的对电动汽车和氢动力汽车的现金补贴奖励计划。这一简称EHVIP的计划为购买电动或氢动力汽车的消费者提供最高达1万4千加元的购车现金补贴，前提是所购买的汽车售价不超过7万5千加元。

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福特政府取消上述购车奖励计划给在车行购买电动汽车的消费者差不多两个月的缓冲期，只要是在9月10日前完成买车、提车、注册和上牌照程序的购车者就仍然可以享受省政府的现金奖励计划；但那些直接从汽车制造商购车的消费者却没有任何缓冲期，而是立刻失去获得购买电动汽车现金奖励的资格。

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在向安大略省法庭提出的控告文件中Tesla Canada指出，该公司有安大略省车行的注册牌照，而其顾客却在事前没有任何警告和解释的情况下被剥夺了其它电动汽车制造商客户享有的两个月购车现金补贴缓冲期，这是没有道理的、故意性的歧视政策。

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Tesla Canada要求法庭紧急审议其诉讼，因为离9月10日电动汽车购车现金奖励计划截止日期剩下的日子已经不多了。

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