加拿大7月份通胀率达到3%！

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加拿大统计局星期五早晨公布的7月份物价指数统计数字显示，加拿大全国通货膨胀率在7月份达到3%，这是2011年以来的最高通胀水平。

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而今年6月份加拿大的通货膨胀率已经上升到2.5%这一过去六年没有见过的水平。

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不但加拿大所有省份的通货膨胀率在7月份都有明显上升；而且统计局计算通货膨胀率的8项指标也是全面上升。

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其中，能源价格今年7月份比去年同期猛升了14.2%，汽油价格与去年同期相比的升幅更是高达25%。

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此外民航机票和旅游服务价格的明显上升也是加拿大7月份通货膨胀的主要推手。

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