蒙特利尔公交系统维修雇员拒绝加班

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔公交系统 STM 发布声明，STM 的维护人员将于 8 月18日开始新一轮罢工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这一文件，STM 有工会的员工在完成每周 40 小时的工作之外将拒绝接受任何加班工作，这种状况将一直持续到 9 月16日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省的劳工行政法庭将举行一个听证会，以确定 STM 必须维持的基本服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共汽车将减少车次

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

STM 表示，工会的新一轮压力策略，受影响最明显的将是公共汽车网络，一些线路的公共汽车将削减车次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期，STM 资方已要求政府干预目前的劳资纠纷，以打破僵局。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前劳资谈判僵局的中心是加班时数，以及外包给私人公司的合同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada