干旱导致农场损失，魁北克省对 3800 个农场提供 $2700万首期补偿

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加拿大魁北克省财政部（LaFinancière agricole du Québec）宣布，将为 3838 名因今年夏季干旱而遭受损失的农场主们提供总额 2720 万加元的首批补偿。

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今年夏季，魁北克省天气炎热，大部分地区普遍缺乏降雨，影响了很多农场的生产。

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魁北克农业、渔业和食品部长 Laurent Lessard 在一份声明中说，省政府已经意识到干旱给干草作物生产带来的严重损失，因此希望迅速采取行动，来帮助那些受影响的农业生产者。

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关于其他类型作物遭受的损失，魁省政府说正在继续评估，处理接到的要求补偿的的申请。

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