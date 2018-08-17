加拿大国父雕像再遭厄运：蒙特利尔市中心的麦克唐纳雕像遭泼红漆

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星期四（8月16日）夜里，蒙特利尔市中心的加拿大首任总理麦克唐纳的雕像被人泼上红色颜料。这是这座雕像在不到一年的时间里第三次遭人破坏。

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一个匿名团体的成员发表声明说，他们这样做是为了支持维多利亚市拆除市政府门前的麦克唐纳雕像的决定。该团体要求蒙特利尔市政府向维多利亚市政府学习，也拆除市中心的麦克唐纳纪念碑。

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约翰.麦克唐纳（John A. Macdonald，1815-1891）是加拿大联邦的缔造者之一，也是当政时间最长的加拿大总理之一。他的政绩和理念对加拿大联邦和社会影响深远。但是他的一些关于原住民的言论和政策在后世引起争议。原住民寄宿学校制度就是在他当政时期建立的。

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维多利亚市有一个促进与原住民和解的团体“城市家庭”，由市议员和原住民代表组成。拆除市政府门前的麦克唐纳雕像首先由该团体提出，然后在市议会获得通过。几天后，雕像被拆除。市政府表示，它不会永远被放在仓库里，未来将找出一个妥善的方式和合适的地点来安放它。

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安大略省政府要求维多利亚市政府把这座雕像送给安大略省，并表示愿意负责运送事宜和费用，但维多利亚市长拒绝了。

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联邦政府的态度

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负责加拿大全国各地联邦历史纪念碑和雕像的是环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）。她本星期表示，拆除公共场所的历史人物雕像并不是一个处理加拿大历史黑暗面的好办法。“我个人认为我们必须承认历史 ― 好的和坏的 ― ，讲述历史，这样我们才能做得更好。”

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加拿大参议员辛克莱尔（Murray Sinclair）在担任加拿大“真相与和解委员会”主席期间主持了对原住民寄宿学校的调查。他把原住民寄宿学校制度称为某种形式的文化灭绝，但是他也不主张拆除历史人物雕像，认为这种举动“有复仇的意味”，无助于和解。

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联邦政府在去年的原住民日（6月21日）宣布把总理办公室所在的朗日万大楼改名为“总理办和枢密院”。朗日万（Hector-Louis Langevin，1826-1906）被称为原住民寄宿学校制度的“总设计师”。

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但是在同一年，当安省小学教师工会投票决定鼓励该省以麦克唐纳命名的学校改名时，特鲁多表示联邦政府没有类似计划，至少在当时。现在，麦肯纳已经要求加拿大历史遗迹与纪念碑管理局研究如何处理有争议历史人物的纪念设施的问题。

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蒙特利尔市政府已经决定为该市的阿默斯特街改名，并准备就新街名征求原住民团体的意见。阿默斯特（Jeffery Amherst，1717-1797）是十八世纪著名英军将领和北美殖民地总督。他曾以铁腕镇压原住民起义。

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（RCI with Radio-Canada, Laurence Niosi, CP, CBC）

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