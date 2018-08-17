更多城市污水将流入河湖：气候变暖给加拿大环境造成的另一后果

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加拿大环境部的统计数据显示，在2013到2017年期间，加拿大各地城镇向河湖水道排放了一万亿公升的未处理污水。2017年的污水排放比2013年增加了10%。而且2017年有159个市政当局没有向加拿大环境部报告未处理污水排放量，占全国市政当局总数的40%左右。这意味着实际排放量要远远高于环境部统计数字。目前环境部正在对其中两个市政当局进行调查。

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加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）警告说，因全球气温变暖变得更加频繁的暴雨天气会让更多城市污水流进河湖。上星期二在多伦多，一场特大暴雨过后，内港的水面上漂满了来自千家万户的马桶污物，水中的大肠杆菌数量也大大超出标准。

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麦肯纳呼吁省市政府重视污水处理设施和管道的改造工程，并表示联邦政府已承诺为此拨款20亿加元。

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据加通社（CP）报道，一些城市已经开始着手解决暴雨时污水溢出的问题。渥太华耗资2亿3230万加元的污水管道改造工程自2016年开始，计划在2020年完工。多伦多市的同类项目耗资30亿加元，第一期工程将在2027年完成。

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（RCI with CP， CBC News）

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相关报道（2016年）

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