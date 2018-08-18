蒙特利尔市出资翻修购置 300 套经济适用房

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在加拿大第二大城市蒙特利尔，市长 Valérie Plante 宣布，蒙特利尔市已经为150 多个经济适用房的购买和翻新提供了资金，并补充说这个数字很快将增加到 300 多个。

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首先资助翻修经适房

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蒙市的第一笔资助主要投在了两个项目，共计 760 万加元，包括翻修位于 Ahuntsic-Cartierville 区 61 套经济适用房，以及位于 Rosemont–La Petite-Patrie 区的 90 套经适房。

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加拿大广播公司报道说，具体工作由蒙特利尔投资基金 （Fonds d’investissement de Montréal）完成，这个机构的任务是改善蒙特利尔家庭的生活条件。

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蒙特利尔市政府还对非营利性社区住房机构 SHAPEM 提供了资助和无息贷款，加强社区的建设。

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在火热房市中保留经适房

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蒙特利尔市长 ValériePlante 表示，我们希望对已有的旧经适房进行翻新，同时购置一些经适房，由社区组织进行管理，帮助那些有困难的家庭。

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目前蒙特利尔市房地产市场火热，许多社区在走向高档货，经济适用房的存在受到威胁。

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市长表示，我们必须保留现有的经适房，维持社区的不同组合。

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蒙特利尔即将投资的第三个项目，是位于 Lachine 区的项目，总资助额超过 1700 万加元，目标是对该小区的 307 套经济适用房进行翻修。

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市政府表示，这一个计划尚有待于获得城市执行委员会的批准。

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其他项目

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蒙特利尔市政府本周作出的宣布，是城市开发经济适用住房计划的一个试点项目。

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市长 ValériePlante 说，我们的政府希望探索满足人口不同需求的新途径，希望蒙特利尔成为一个团结的生活环境。

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ValériePlante 在去年 11 月上任后，其政府制定了一个战略计划，要翻修和购置 6000 套经济适用房单元，和同样数量的社会福利房。

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今年春天，魁北克省政府把蒙特利尔开发经适房和社会住房的责任以及预算都转移给了蒙特利尔市政府，在有关协议正式缔结后，，蒙特利尔市长即可以放手开发新的社会住房和经济适用房。

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