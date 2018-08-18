Getty Panels人工智能图片编辑瞄准了数字编辑的图片海洋问题(Getty Images)

Getty Images人工智能图片编辑-Panels，自动为新闻找到图片

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 18 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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– AI支持的搜索助理阅读文章，像人类图片编辑一样找到最佳视觉内容

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Getty Images是一家总部位于美国华盛顿州西雅图的摄影图片库公司。它是一家为商业和消费者提供库存图像的供应商，拥有有1.1亿张静态图像和插图以及超过50，000小时的库存电影镜头。

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上周，Getty Images图片社宣布和Vizual.AI 图像人工智能公司联合开发，并和10家媒体出版商合作发布了人工智能( AI )工具 – Panels，该工具为新闻报道推荐最佳的图片选择。

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Panels使用可定制的过滤器和一种自我改进的算法来学习编辑如何选择图像并随着时间的推移优化其性能。

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Panels目前只提供给Getty Images高级访问用户使用。

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通过利用人工智能的力量来自动化他们图片搜索流程，新闻机构可以更快地创作出更好的故事，视觉内容将更加吸引媒体内容用户。Getty Images新闻稿

AI理解语义并提供图片

Panels 看上去像图片编辑器一样，但它实际上阅读文本并试图理解故事的内容。然后，它提供第一轮图片建议，不仅基于单个关键词，还基于句子和段落的含义。

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Getty Images数据与洞察高级副总裁安德鲁·汉密尔顿说:“一旦你将文章复制/粘贴到工具中，人工智能就开始为你工作。”

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人工智能自然语言处理是一种公认的技术，用于理解书面文本并解释或从中获得理解。Panels还允许记者修改文本并添加新的关键词来改进搜索。

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Panels的做法是语义理解后嵌入相关图片，编辑最后选择最佳。(Getty Images)

数字编辑室的压力

Getty Images Data and Insights数据与发展高级副总裁安德鲁·汉密尔顿认为Panels推出的目的是为了解决现在数字编辑室继续的竞争压力和缺乏耐心的读者之间的矛盾。

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在当今的数字世界，出版商不断面临着讲述最新故事和争取读者关注的压力。Getty Images 数据与发展高级副总裁安德鲁·汉密尔顿

“与此同时，我们知道引人注目的图像对于在线互动非常重要。Getty Images的Panles利用人工智能的力量为我们的客户解决了这两个挑战。”  汉密尔顿说。

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Vizual首席执行官艾迪格·博卡西亚表示:“我们知道高质量的内容对出版商来说有多重要，我们很高兴推出这一新的人工智能工具，让媒体出版商能够立即发现令人惊叹的视觉内容，这正是当前形势所要求的。”

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汉密尔顿说Getty有1.1亿张图片可供选择，根据文章的复杂性，可能需要几次尝试才能找到理想的图片。

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他举例说明一个视觉叙事不明显的故事也比较棘手，例如“青少年抑郁症”或“医院等待时间”。

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他补充道:“人工智能是一种工具，但它的决定力量仍然在编辑的指尖。”

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为了开发Panels，Getty Images与Vizual.AI 合作。Vizual.AI 是一家专门使用人工智能和机器学习技术来实时分析、推荐和优化出版商内容的图像的公司。

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算法的一部分还来自人工智能对已发表文章和相关图像的分析，这有助于形成编辑图像选择。

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汉密尔顿说:“出版商承受着巨大的压力。他们需要发布越来越多的内容，更快地发布…“

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现在数字编辑室，时间紧任务快 （Pixabay）

AI能取代图片编辑吗？

Panels项目负责人汉密尔顿总结道:“当你考虑一个创造性的过程来选择一幅与故事相匹配的图像时，用电脑来解决这个问题会困难得多。”

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“所以即使有了这个工具，最终决定权还是在人类图片编辑器。这不是技术可以胜任的工作。“

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但只是目前…

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新的图像人工智能模型

汉密尔顿的团队正致力于开发新的人工智能模型，这些模型可以通过Getty Images的API交付并内置到其产品中，包括视觉风格和真实性评分。

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4月，Getty Images与Cortex合作，Cortex是一个面向创意人员的人工智能平台，为社交媒体活动推荐最佳的Getty Images内容。

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关于Vizual.AI 人工智能
Vizual.AI 是使用人工智能和先进的机器学习技术来实时自动分析、推荐、部署和优化出版商内容的图像的公司。

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Vizual的图像优化平台可以轻松地与出版商的网页集成，从而推动用户在视频、文本、电子商务和社交内容方面的参与和盈利。

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Vizual.AI为自动选择图像提供了数据驱动的解决方案。

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