加拿大联邦政府向残疾人组织拨款 1000 万加元

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加拿大联邦政府对总部设在温哥华的一个协助残疾人组织拨款 1000万加元，目标是帮助残疾人获得高薪水工作。

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加拿大公共服务部长 Carla Qualtrough 上周与温哥华的非营利组织 Neil Squire Society 签署了一份服务协议。

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Neil Squire Society 协会总部在温哥华，但服务覆盖全国，成立 30 年来一直为全国各地的残疾人工作。

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这个组织提供的服务包括 IT 辅导、在线培训、就业咨询等等，开展多个把残疾人融入工作场所的项目，帮助残疾人求职。

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在过去 3 年中，这个全国性组织已经帮助 1000 多名残疾人进入劳动力市场。

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上述 1000 万 加元来自联邦政府拨给残疾人基金的一个 4000 万加元年度预算。

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