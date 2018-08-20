BC林火恶化：呼吸困难、航班取消…

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据加拿大广播公司报道，继续恶化的不列颠哥伦比亚省森林火灾带来浓浓烟雾星期日导致一些飞往该省内陆地区的民航航班被取消或晚点。

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航班取消

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受到影响的有Kelowna 国际机场，Penticton 机场和 West Kootenay机场。

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Kelowna 国际机场经理人员Sean Parker说，机场地区的能见度不到一公里，这意味着小型飞机无法安全着陆；这是多年来没有见过的森林火灾造成的烟雾笼罩问题。

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Andrea Purcell乘坐加拿大航空公司的航班在星期日下午2点抵达温哥华后被告知说，她去Castlegar的加航航班已被取消，因为West Kootenay机场被烟雾笼罩飞机无法降落。

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Andrea Purcell只好在温哥华过夜，并在星期一开车前往六百多公里之外的Castlegar。她说如果加航早点告诉她前往Castlegar的航班被取消，她可以在多伦多多呆些时间，等这边烟雾问题缓解后再乘飞机过来。

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空气质量

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除了森林火灾烟雾造成的民航飞机晚点和航班被取消的问题之外，加拿大气象局还向不列颠哥伦比亚省大部分地区发布了空气质量问题特别通报；只有BC省的最北部地区和部分西海岸地区没有被森林火灾烟雾所笼罩。

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星期日在不列颠哥伦比亚省的Castlegar, Kamloops, Prince George, Quesnel, Whistler，Williams Lake，Okanagan, eastern Fraser Valley，甚至Vancouver 地区的空气质量健康危害指数都达到或超过了危险的10级水平。

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加拿大气象局呼吁老人、儿童和有健康问题的人呆在室内。

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Anita Sparrow一家周末到Golden Ears Provincial Park野营渡假，但烟雾笼罩的天空让本来应该是33摄氏度的气温变得有些凉意，她的一个孩子不得不使用治疗哮喘的药物。

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不过Anita Sparrow说，与那些在森林火灾地区的民众相比，居住在温哥华地区的民众已经是幸运了，因为他们需要对付的只是烟雾而不是吞噬住宅、社区和野生动物的冲天大火。

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紧急状态

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不列颠哥伦比亚省Prince George地区早上9点还亮着路灯像是在夜晚。当地居民几天前就接到了准备疏散的通知，他们仍然处在焦急等待的状态。

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加拿大气象局预报说，这个星期周末之前不列颠哥伦比亚省的大部分地区会继续受到森林火灾烟雾造成的恶劣空气质量问题的威胁。

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虽然有来自加拿大全国许多地区和世界不少国家的森林灭火人员的助战和加拿大政府派出军人的帮助，但灭火人员与不列颠哥伦比亚省森林火灾仍然处于僵持局面，有至少560处森林火灾在继续燃烧。

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今年到目前为止不列颠哥伦比亚省已经在森林灭火方面花了2.42亿加元。

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不列颠哥伦比亚省已经是连续第六天处于全省紧急状态。

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美国宇航局的DSCOVR卫星在160万公里之外拍摄的照片上都可以看到加拿大西部森林火灾引发的烟雾。

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RCI with Rhianna Schmunk · CBC News

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