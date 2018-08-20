阿尔伯塔洛矶山美景被烟雾“毁”了

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加拿大不列颠哥伦比亚省严重森林火灾产生的铺天盖地的烟雾，不但让来到阿尔伯塔省班芙Banff自然保护公园和贾斯伯Jasper自然保护公园的游客们眼睛、喉咙干涩疼痛，还让他们要欣赏世界著名的洛矶山脉班芙和贾斯伯自然保护公园山水美景的期望落空。

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这些游客中不乏从万里之外慕名来访的外国游客。

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现在不列颠哥伦比亚省森林火灾产生的烟雾不但笼罩了BC省，而且乘风越过洛矶山脉覆盖了阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和马尼托巴省南部地区。

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大白天从日出到日落人们看到的似乎只是苍茫的暮色。

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在阿尔伯塔省卡尔加里市和埃德蒙顿市，高层建筑的上部轮廓已经被烟雾搞得模糊不清。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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