再来四年：特鲁多确认明年参加大选

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加拿大自由党领袖、联邦政府总理特鲁多星期日在其蒙特利尔的Papineau选区正式宣布，他将在2019年全国大选中再次代表自由党竞争Papineau选区的议员。

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加拿大联邦选举制度是，代表不同政党的候选人在全国大选期间角逐自己选区的议员职位，获得票数最多者赢得该选区的议席；在全国大选中获得联邦议会议席最多的政党成为加拿大执政党，该党的领袖成为执政党政府总理。

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特鲁多在星期日表示，他将继续搞“积极的政治”，并批评保守党领袖谢尔利用选民对一些事务的担心和恐惧心理搞分裂性政治。

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特鲁多承诺会保护加拿大的海洋生态、提高土著人的生活水平、并缩小贫富差距。

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特鲁多在2008年首次在Papineau选区当选联邦议会议员，并在2011年和2015年两次连任。

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蒙特利尔的Papineau选区在过去50年中除了在2006年到2008年期间被魁北克党团占据席位两年之外，一直是联邦自由党的票仓。

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