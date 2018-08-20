应对吸大麻开车者：加拿大可借鉴美国科罗拉多州的经验

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在 10 月17日实施大麻合法化之前，加拿大设立了一个针对大麻和酒精的新驾驶法，已经于今年 6 月 21 日生效。

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如何应对吸大麻后开车的人？ 对于美国的科罗拉多州 （Colorado） 来说，这已经不是新话题，该州的执法部门在 4年前就开始与在大麻影响下开车的人打交道，。

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美国科罗拉多州州的高速公路安全经理格伦·戴维斯 （Glenn Davis）接受了加拿大广播公司卡尔加里分部的采访，谈了他们的经验。

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美国科罗拉多州州的高速公路安全经理格伦·戴维斯 （Glenn Davis） / (Submitted by Glenn Davis)

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问：科罗拉多州如何应对吸大麻后的车手？

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答：和对待其他任何有害物质一样，无论是用了酒精、大麻，还是其他类型的毒品，开车被抓住后要上法庭，接受治疗，科罗拉多州在进行大规模合法化时遇到的一大挑战是如何检测出吸大麻后的开车者。

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当时我们的一大目标是要让公众知道，吸了大麻后开车是非法的，大麻是一种有害物质，我们通过发布大量广告来做到这一点，与加拿大目前正在做的相似。

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问：在大麻影响下驾驶，是否有法律定义？

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答：体内含有精神活性物质 Delta-9 THC 的浓度为5纳克。

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问：这具体怎么解释？相当于一个人能吸多少大麻烟？

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答：这很难说，因为大麻和酒精是非常不一样的，而且要取决于人们吸的是什么样的大麻。

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开车的人被拦截，是因为违反了交通规则，并不是因为吸了大麻，执法人员是不能目测出一个人吸了多少大麻的。

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只有在被逮捕，经过了测试，才能判定开车的人是否违反了大麻禁驾法。

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问：科罗拉多州是否对警方进行专门培训来检测大麻？

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答：是的，科罗拉多州的执法部门训练有素，可以检测在酒精影响下开车的人，也可以识别出在毒品影响下开车的人。

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我们全州约有 250 名执法人员是专门经过培训的识别专家。

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这是一种高水平的训练，一旦一个人被截停，执法部门的人就会测量其脉搏、血压、检查眼睛瞳孔的大小、肌肉，以及做一组路边测试。

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250 名受过培训的执法人员并不多，我们还有一个水平低一些的培训：ARIDE: Advanced Roadside Impaired Driving Enforcement.，称为 “受影响驾驶路边高级别测试”， 更多的执法人员接受了这一培训。

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问：加拿大可以从科罗拉多州的经历学到什么最重要的东西？

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答：最重要的是要让执法人员接受培训，而不仅仅是执法，执法部门要知道这是一个新的挑战，但不得不面对。

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培训执法人员是要花钱的，在科罗拉多州，我们用政府销售大麻的大麻税基金，来支付培训的费用。

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另外，我们打了大量广告，曾经连续做了90天的广告，对公众宣传用大麻后驾驶违法，让公众意识到执法人员是训练有素的，人们是不能在用大麻后开车的。

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另外， 我们也与大麻经销商、用大麻的人进行密切合作，让商家、人们对自己的行为负责，建立一种 “负责的氛围”。

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(Associated Press)

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