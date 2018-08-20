(ANDREA PATTARO/AFP/Getty Images)

旅游业带来的不仅是收入：游客过多对当地造成的影响

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 20 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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现在的人只要经济条件许可，几乎没有不旅游的。根据联合国的统计数字，去年有十三亿人出国旅游。如果加上没出国门的游客，这个数字会更高。像威尼斯这样的名城，每年有2500万游客涌入，而它本身的人口不过5万多。即使是偏远如BC省的海达瓜伊群岛，近年来游客也急剧增加，给当地的住房和服务设施造成很大压力。

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安娜.波洛克（Anna Pollock）是一家英国旅游咨询公司的创办人。她在接受CBC主持人Laura Lynch的越洋电话采访时说，旅游业现在已经遍及全球的每一个角落，连南极都在接待游客。面对蜂拥而来的游客，小地方在许多方面比大城市更脆弱。当地人必须了解，成功地吸引越来越多的游客会有什么后果。

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“威尼斯正在死去。”

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威尼斯市政府今年春季开始为疏导游客设立进出口，引起市民不满。(ANDREA PATTARO/AFP/Getty Images)

旅游业是许多城市的支柱产业。全世界每十个人里就有一个靠旅游业维生。像威尼斯、巴塞罗纳这样的城市，旅游业在GDP中所占比例更高。但也正是在这些老牌旅游城市，市民的生活空间被严重挤压。一位威尼斯市民说，在街上散步看风景已经不可能了。连日常生活里最简单的事，例如早上买菜，都变得十分困难。另外，她认为游客并不尊重威尼斯。这个城市“是如此独特，本应被当作珠宝一样来对待，现在却被当成一个垃圾场。”

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一位巴塞罗纳的市民厌恶地说，这些游客到最后总是喝得醉醺醺的。他们在楼道里、在大街上小便，在公交车站呕吐…… 。巴塞罗纳的反旅游业活动人士曾经攻击旅游团大巴，并在墙上涂写“游客滚回家”的字样。

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游客并不是越多越好

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不过游客过多对当地居民最大的影响，还是在住房和服务方面。BC省海达瓜伊群岛夏洛特皇后城的市长格雷格.马丁（Greg Martin）说，当地正在面临住房危机。刚刚成家的年轻人找不到合适的房子，只好搬走。租房子住的人不知道下一年能不能续租，会不会在旅游季节被房东以装修名义赶出去。

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夏洛特皇后城所在的海达瓜伊群岛原本是个偏僻宁静的地方。（DARRYL DYCK/AFP/Getty Images)

他说，真的是“许愿需谨慎”啊。我们成功地吸引来了游客，但是现在我们的基础设施和服务能力却因此受到了冲击。

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波洛克说，问题在于，我们一直是在用数字来衡量一个地方的旅游业是否成功：接待了多少游客，旅游业创造了多少就业岗位，在GDP的占多大比例，等等。政府缺乏全盘考虑和长远规划。但旅游业是一个“人海行业”。大批游客的到来会影响到当地社会的各个方面。旅游部门在这些方面想得不多。实际上很多问题在十年前就已经出现，但是没有引起市政当局的重视。

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在天然景点，旅游业的盲目发展会对环境造成损害。在泰国和菲律宾，当地政府因此不得不对游客关闭了一些岛屿。

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太平洋岛国帕劳从去年开始，要求登岛游客签署一份保证书，保证自己会做一个爱护环境、言行得当的“好客人”。爱尔兰的一些小镇也开始采取同类措施。波洛克说，它们不是要遏制旅游业，而是想让旅游业按照对本地人合适的方式发展。这样的例子现在虽然还不多，但是一个令人兴奋的开始。

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（RCI with CBC News, Laura Lynch, Padraig Moran, Allie Jaynes，Samira Mohyeddin）

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