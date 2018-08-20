因致癌物污染被召回的缬沙坦降压药再添八种

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又有八种缬沙坦（valsartan）降压药被召回。它们是梯瓦加拿大（Teva Canada）制药公司的产品。加拿大卫生部的公告说，这些药物的原料可能混入了潜在致癌物二甲基亚硝胺（N-nitrosodimethylamine，简称NDMA）。作为防范措施，厂家在自愿召回的药品清单上加上了这八种药品。

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缬沙坦被用来治疗高血压和心脏衰竭。上个月已有包括梯瓦加拿大的五家公司因原料不纯问题召回缬沙坦降压药。所有被污染原料均来自浙江华海药业。

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加拿大卫生部认为，NDMA混入缬沙坦原料的原因是浙江华海药业2012年改变生产程序。但是加拿大公司可能并没有从那一年就开始使用被污染原料。目前对新增加的八种被召回药品的测试还在进行中，但为谨慎起见，卫生部要求梯瓦加拿大把它们加进召回清单。

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NDMA是一种二A类致癌物，即已证明对某些动物致癌，很有可能对人类致癌的物质。它会损害肝脏，长期过量接触可能导致肝癌。

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加拿大卫生部要求患者不要擅自停药，但是如果自己服用的缬沙坦名列召回清单，要立刻与医生联系。

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被召回药品的完整清单和没有被召回的缬沙坦降压药请查询加拿大卫生部公告。

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