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你放心？交通部让民航公司自验机师资格

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根据加拿大交通部的新规定，从今年秋天开始加拿大主要的民航公司可以自己对其民航飞机驾驶员进行年检、以验证其雇用的飞行员是否继续具有驾驶民航飞机的能力和资格。

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新规定

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加拿大联邦政府在解释这一新规定时说，实行新规定可以在保证飞行员年检验证质量的前提下节省联邦政府的资源。

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加拿大民航业表示，他们雇用的年检员完全具有验证民航飞机驾驶员资格的能力。

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但民航业一些专家认为，让民航公司自行验证其飞机驾驶员资格的做法会带来安全方面的问题。

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代表加拿大政府450名民航安全检查员的工会组织加拿大民航飞机驾驶员协会运营总监Greg Holbrook指出，民航公司考虑的是公司利益，许多情况下公众安全与公司利益相比只能屈居次要地位；这里可能会有利益冲突的问题。

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利益冲突？

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比如，如果民航公司遇到飞机驾驶员短缺的问题，则其负责飞行员年检的检查员可能会受到压力、要其对那些驾驶技能和熟练程度不达标的飞行员放飞，对他们网开一面。因为毕竟给这些安全年检员发工资的不是加拿大交通部，而是其老板、其所属的民航公司。

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为了确保民航飞机驾驶员保持安全驾驶飞机的能力，飞行员们要经常接受被称作“飞机驾驶员熟练程度检验”Pilot Proficiency Check。具体的检验频率取决于每个民航飞机驾驶员的个人资历，从每年一次到几年一次不等。

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这些民航飞机驾驶员的年检多年来由加拿大交通部的检查员负责、或者由加拿大交通部批准的独立检查员负责。加拿大交通部经常对独立检查员的年检工作质量进行监督检查。

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但从今年秋天开始，加拿大主要的民航公司将可以自行负责对本公司飞机驾驶员的年检工作。加拿大交通部将把监督民航公司年检检查员工作质量的事务交给独立的资深检查员负责。而交通部自己的安全检查员将把工作重点放到监督检查民航公司对飞行员的安全培训项目和安全保证程序方面。

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既成事实

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当然了，加拿大民航业欢迎加拿大交通部下放飞行员年检权的新规定。

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代表民航工业的加拿大民航交通协会主席John McKenna表示，加拿大交通部的新规定是民航业一直在呼吁的事情，实际上加拿大交通部没有足够的人力物力到各个民航公司去实地检验民航飞机驾驶员的熟练程度；民航公司自行检验其飞机驾驶员资格的能力是毋庸置疑的。

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在过去25年中加拿大交通部一直在与民航公司分担对飞机驾驶员的年检工作。以2017年为例，加拿大交通部的检查员对3百名民航飞机驾驶员进行了年检，而民航公司聘用的检查员对1万5千名民航飞机驾驶员进行了年检。

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过关难度

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但加拿大交通部的数据显示，民航飞机驾驶员比较不容易通过交通部安检员主持的年检，相比之下通过独立安检员主持的年检要容易些。

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实际上，加拿大交通部去年做的风险评估报告指出，把民航飞机驾驶员年检工作下放给民航公司自行负责会让交通部进一步失去监督民航公司安全运营问题的能力。

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RCI with Katie Nicholson & Sarah Bridge · CBC News

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