森林火灾让大温空气质量没最差只有更差

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根据不列颠哥伦比亚省的空气质量安全指数地图B.C. air quality data map， 人口密集的博纳比、温哥华，北温、Coquitlam, Maple Ridge等城市的空气质量安全指数在星期一当地时间上午11点都达到了10+最高不安全等级。

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空气质量安全指数达到10+的高危等级意味着空气中有大量会危害人类肺部器官的细微粒子。长时间暴露在室外环境、在室外从事高强度体力工作或者是进行大运动量体育活动，会给身体健康带来危害。健康专家们呼吁老弱病残者呆在室内不要外出。

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不列颠哥伦比亚省有关当局对大温哥华地区发布空气质量警告已经有一个星期，空气质量未见好转而是在继续恶化。气象预报显示今后几天大温哥华地区会继续被森林火灾产生的烟雾所笼罩。

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不少温哥华居民为了自我保护开始购买和使用口罩，但专家们说不是随便什么口罩都能挡住有害健康的细微粒子。而且就算有了能够有效对付空气中细微粒子的口罩，比如说有N95标注的口罩，但如果佩戴方式不正确、其保护作用也会打折扣。

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专家们的共识是，最好的保护是尽量呆在有空调和有空气过滤装置的室内。

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