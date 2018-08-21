特鲁多拒绝为给抗议者扣帽子而道歉

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加拿大自由党政府总理特鲁多星期一在回答他给示威者扣种族主义帽子是否过分的问题时说，散布仇恨言论和搞分裂民众的政治会让加拿大走上危险的道路，他不会让加拿大走上这样的歧途、会继续抨击那些靠极端手段争夺话语权的人。

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特鲁多还表示，他担心有人在移民问题上用半真半假的数字、甚至是谎言来挑起民粹主义情绪。

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上个星期四在蒙特利尔市东南郊进行竞选造势活动时，一位讲法语的魁北克妇女高声质问特鲁多什么时候赔偿魁北克省为安置从美国越境大量涌入魁北克省境内的非法移民而花费的大笔经费。

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特鲁多指责该魁北克女性的言论不宽容、种族主义、不受欢迎。

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加拿大两大省份安大略省和魁北克省政府都要求联邦政府支付省政府为接收和安置越过美加边境大量涌入加拿大申请难民的外国人而花费的好几亿加元的经费。

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保守党领袖谢尔 / Jonathan Hayward/Canadian Press

加拿大联邦保守党领袖谢尔星期一晚上发表推特说，人家不过是问了有关特鲁多政府失败的边界管理政策的问题就被特鲁多扣上大帽子，真正分裂加拿大社会的不是别人而正是特鲁多自己。

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RCI with Teresa Wright, Terry Pedwell · The Canadian Press，CBC News

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