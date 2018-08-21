Air Canada / Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

加航执意要把 Aeroplan 买回来

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 21 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大航空公司 Air Canada 和飞行积分计划 Aeroplan 达成了一个协议，航空公司将以 4.5 亿加元的价格回购 Aeroplan 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这一原则性协议，加拿大航空公司将和金融巨头 Toronto-Dominion Bank，Canadian Imperial Bank of Commerce 和 Visa Canada合作，从该积分计划母公司 Aimia Inc. 手中把 Aeroplan 买回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

角力数周

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年 7月底，加拿大航空公司向 Aeroplan 提出恶意收购的出价，但遭到拒绝，自那以后，双方已经相互角力了数周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加航 7月的出价是 2.5 亿加元，根据星期二的消息，现在加航的新出价翻了几乎一倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

 (Air Canada/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Aeroplan

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大航空公司实际上是 Aeroplan 的创造者，在 30 多年前设立了 Aeroplan 积分计划，旨在于奖励那些经常乘坐加航的旅客，增加客户的忠诚度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

 (Mark Blinch/Canadian Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但十多年前，加拿大航空公司将 Aeroplan 作为一家独立公司卖掉了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，加航又希望回购该计划，把 Aeroplan 的现有成员转移到一个新的、还没命名的忠诚积分计划里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大航空公司首席执行官 Calin Rovinescu 说，我们很高兴看到原则上达成协议，现在 Aeroplan 的成员可以放心地继续积分，并使用积分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这项交易如果完成，将能够为包括 Aeroplan 成员在内的所有利益相关方带来最佳结果，这样将可以平稳过渡到加拿大航空公司 2020 年推出的新忠诚积分计划，成员们可以保留自己的里程，数百万加拿大人将能有此享受便利和价值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Aimia 的股东仍然需要投票批准该交易，但 Aimia 的最大股东 Mittleman Brothers，LLC（  拥有该公司17.6% 的股份）已经表示赞成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，尽管股东们还没有最后确定，但预计这一交易会迅速取得进展，并在今年秋季的时候结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过目前仍有许多悬而未决的问题，最引人注目的是 Aimia 在这个积分计划出去后会何去何从，以及加拿大航空公司之外的其他航空公司是否还能使用 Aeroplan 计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几周，Aimia 一直忙不迭地与其他航空公司签订协议，目的是拒绝加拿大航空公司的回购。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Aimia 已经与Flair Airlines，Porter Airlines 和 Air Transat 签署了协议，根据协议，这些公司可以在 2020 年开始使用 Aeroplan 计划。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

现在，在与加航有了新的协议后，还不清楚那些拟议的计划会如何发展。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

与金融界合作

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

 (Canadian Press)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大航空公司与Visa和两家加拿大银行合作是非常有意义的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Visa 信用卡公司提供的信用卡，已经能够提供 Aeroplan 积分，作为使用者的奖励。

TD 自2014年起成为 Visa 在此类卡上的一个主要合作伙伴。

另外，CIBC仍然提供信用卡，让客户积累Aeroplan的积分。

据工业联盟 （Industrial Alliance）的分析师Neil Linsdell估计，这两家银行是Aeroplan的最大客户之一，每年为持卡人购买价值约6.5亿加元的积分。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
Le visage du photograophe Alexandre ChampagneRCI | Français

Alexandre Champagne, mordu de photographie et porte-parole du World Press Photo Montréal

RCI | English

Canadian Catholics react to pope’s letter on sex abuse

RCI | Español

Los cañones de la historia vuelven a sonar en Chambly

غيلان لوكلير (في الوسط) المدقّقة العامّة في الحسابات في مقاطعة كيبيك/Radio-Canadaالعربية | RCI

اداء حكومة كيبيك المالي تحت مجهر المدقّقة العامّة في الحسابات

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大