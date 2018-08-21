加航执意要把 Aeroplan 买回来

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加拿大航空公司 Air Canada 和飞行积分计划 Aeroplan 达成了一个协议，航空公司将以 4.5 亿加元的价格回购 Aeroplan 。

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根据这一原则性协议，加拿大航空公司将和金融巨头 Toronto-Dominion Bank，Canadian Imperial Bank of Commerce 和 Visa Canada合作，从该积分计划母公司 Aimia Inc. 手中把 Aeroplan 买回来。

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角力数周

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今年 7月底，加拿大航空公司向 Aeroplan 提出恶意收购的出价，但遭到拒绝，自那以后，双方已经相互角力了数周。

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加航 7月的出价是 2.5 亿加元，根据星期二的消息，现在加航的新出价翻了几乎一倍。

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(Air Canada/CBC)

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Aeroplan

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加拿大航空公司实际上是 Aeroplan 的创造者，在 30 多年前设立了 Aeroplan 积分计划，旨在于奖励那些经常乘坐加航的旅客，增加客户的忠诚度。

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(Mark Blinch/Canadian Press)

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但十多年前，加拿大航空公司将 Aeroplan 作为一家独立公司卖掉了。

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现在，加航又希望回购该计划，把 Aeroplan 的现有成员转移到一个新的、还没命名的忠诚积分计划里。

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加拿大航空公司首席执行官 Calin Rovinescu 说，我们很高兴看到原则上达成协议，现在 Aeroplan 的成员可以放心地继续积分，并使用积分。

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他说，这项交易如果完成，将能够为包括 Aeroplan 成员在内的所有利益相关方带来最佳结果，这样将可以平稳过渡到加拿大航空公司 2020 年推出的新忠诚积分计划，成员们可以保留自己的里程，数百万加拿大人将能有此享受便利和价值。

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Aimia 的股东仍然需要投票批准该交易，但 Aimia 的最大股东 Mittleman Brothers，LLC（ 拥有该公司17.6% 的股份）已经表示赞成。

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加拿大广播公司报道说，尽管股东们还没有最后确定，但预计这一交易会迅速取得进展，并在今年秋季的时候结束。

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不过目前仍有许多悬而未决的问题，最引人注目的是 Aimia 在这个积分计划出去后会何去何从，以及加拿大航空公司之外的其他航空公司是否还能使用 Aeroplan 计划。

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最近几周，Aimia 一直忙不迭地与其他航空公司签订协议，目的是拒绝加拿大航空公司的回购。

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Aimia 已经与Flair Airlines，Porter Airlines 和 Air Transat 签署了协议，根据协议，这些公司可以在 2020 年开始使用 Aeroplan 计划。

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现在，在与加航有了新的协议后，还不清楚那些拟议的计划会如何发展。

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与金融界合作

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(Canadian Press)

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加拿大广播公司报道说，加拿大航空公司与Visa和两家加拿大银行合作是非常有意义的。

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Visa 信用卡公司提供的信用卡，已经能够提供 Aeroplan 积分，作为使用者的奖励。

TD 自2014年起成为 Visa 在此类卡上的一个主要合作伙伴。

另外，CIBC仍然提供信用卡，让客户积累Aeroplan的积分。

据工业联盟 （Industrial Alliance）的分析师Neil Linsdell估计，这两家银行是Aeroplan的最大客户之一，每年为持卡人购买价值约6.5亿加元的积分。

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