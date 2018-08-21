加拿大政府将推出一个反贫困项目

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联邦政府即将宣布一项帮助低收入加拿大人的新计划，该计划的目标是在今后 12 年内帮助超过 200 万人的生活水准超过贫困线。

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如果联邦政府能够实现这个雄心勃勃的目标，则意味着可把加拿大的贫困率推至历史最低。

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政府的消息人士说，星期二（8月21日），联邦社会发展部长 Jean-Yves Duclos 将在温哥华举行的一个活动上进行宣布，并给出细节。

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加拿大广播公司报道说，联邦政府希望到 2020年，能把加拿大的贫困率减到比 2015 年低 20 %的水平，到 2030 年把贫困率减到比 2015年低 50%，脱贫总人数达 210万人，其中包括 534,000 名 18 岁以下的少年儿童。

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